Natti Natasha luce nuevo look en Instagram y la comparan con una muñeca

La cantante de reggaetón, Natti Natasha, no deja de impresionar a sus seguidores de Instagram, cada video o foto que comparte siempre es motivo para que reciba distintos tipos de comentarios. Y la reciente publicación que hizo la intérprete del famoso tema 'Sin Pijama' no pudo ser la excepción.

Se trata de una instantánea donde la artista musical posa con top color amarillo con manchas negras y una minifalda a rayas. Además de este vestuario, la dominicana se luce con el cabello suelto y con ligeras ondas, algo poco común en ella, pues en la mayoría de retratos sale con laceado y un maquillaje más acorde a su atuendo.

Ante esta particular imagen, sus seguidores de Instagram no dudaron en opinar con respecto al look de Natti Natasha, intérprete de 'No me acuerdo', tema musical que cantante junto a Thalía. Algunos se mostraron a favor, mientras que otros fueron muy críticos con sus comentarios, pues mencionan que tiene demasiado maquillaje y que le hace ver una persona con mayor edad.

"Pareces una barbie. Con todo respeto muy bella", "Una verdadera princesa", "El color de pelo y la ropa te quedan super linda", "Te ves preciosa con el pelo así", "BELLISIMA TODA UNA MUÑECA SALUDOS Y BESOS DESDE VENEZUELA", "Ese cambio me encantó", "Mucho maquillaje para solo ir a jugar boliche", "Me da asco", "Natti nattasha en esa foto pareces a una pr***** en vez de una cantante famosa", "Mujer de plástico", "Te ves vieja", escribieron los fans de Natti Natasha en su cuenta de Instagram.

Videoclip de 'Pa' mala yo' de Natti Natasha

Hace unos días, Natti Natasha lanzó en Youtube su reciente tema titulado 'Pa' mala yo', donde, una vez más, desborda todo su talento y, sobre todo, sensualidad con cada movimiento. El video ha superado los 5 millones de reproducciones en menos de 24 horas. Y hasta el momento ha alcanzado los 15 millones de vistas.