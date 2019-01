Karen Schwarz se despide de Panamerica Televisión y anuncia su retorno a Latina [FOTOS]

Karen Schwarz regresó de vacaciones y decidió responder sobre su estadía en Panamericana Televisión. Si bien durante la preventa de Latina anunciaron su retorno. La conductora de televisión no se había referido al tema de manera oficial, hasta el último domingo que usó sus redes sociales para despedirse del canal 5 y de 'En Exclusiva'.

"Ya en casita! Solo tengo palabras de agradecimiento porque ustedes también fueron parte de nuestra aventura. Tengo muchos comentarios lindos y preguntas por parte de ustedes, una de ellas es ¿Si seguiré En Exclusiva? Esta foto fue el inicio de un proyecto que se llama “En Exclusiva” donde no sólo me ayudó a seguir aprendiendo en el rubro de la conducción sino que también fui socia de esta aventura junto a un grupo de personas maravillosas, las cuales me permitieron conocer más allá de la conducción", así comenzó su mensaje la esposa de Ezio Oliva.

"Es un programa que quiero muchísimo porque lo empezamos desde cero, mi hija empezó a caminar en ese set de televisión, ella se despertaba y lo primero que me decía era canal, fue conmigo a todos los programas y tenerla ahí para mi fue lo más maravilloso, aparte el equipo que trabaja detrás es un éxito. Me voy con mucha pena pero feliz del crecimiento de “En Exclusiva” y súper agradecida con todos los de Panamericana, gracias a cada uno de los camarógrafos por tanto amor hacia mi gordita y tanta complicidad conmigo", escribió la ex miss Perú.

Con respecto al canal señaló que fue un gran lugar porque ella llegaba feliz a trabajar. Agregó además que se reencontrará pronto con su público en donde todo comenzó, con esto la conductora haría referencia a Latina, canal donde ella empezó su carrera en la televisión.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía en la que se le ve cargando a Antonia, fruto de su relación con el cantante Ezio Oliva. La publicación superó los 35 mil 'me gusta'. Con respecto a 'En Exclusiva', el reemplazo de Karen es Tilsa Lozano.