Predicciones Critics' Choice Awards 2019: estas serían las ganadoras

Critics Choice Awards 2019 EN VIVO: Conoce la hora y canal para ver la ceremonia| Los Critics Choice Awards 2019 llegan este domingo a las pantallas de todo el mundo. La edición número 24 de los premios ya tiene a varios favoritos. Recordemos que lo que suceda en los Critics Choice Awards 2019 puede repetirse en los Óscar 2019.

El actor Taye Diggs será el encargado de conducir la ceremonia. Las películas con más nominaciones son 'The Favourite', con 14 menciones, 'Black Panther' con 12, mientras que la aclamada cinta "Roma" del director mexicano Alfonso Cuarón ha quedado con nueve nominaciones, entre ellas mejor película, director y actriz para Yalitza Aparicio, quien parece ser la favorita de la noche.

Aquí te presentamos las series y películas favoritas para llevarse los Critics Choice Awards 2019.

Predicciones: películas

Lista de nominados Critics' Choice Awards 2019: Mejor película

'Black Panther'

'Infiltrado en el KKKlan'

'La favorita'

'First Man (El primer hombre)'

'Green Book'

'El blues de Beale Street'

'El regreso de Mary Poppins'

'Roma'

'Ha nacido una estrella'

'El vicio del poder'

Posible ganadora: Roma

"ROMA" está dirigida por el director y escritor ganador del Óscar Alfonso Cuarón ("Gravedad", "Niños del hombre", "Y tu mamá también"). La historia se basa en Cleo (Yalitza Aparicio), quien es una joven empleada doméstica de una familia de clase media en la colonia Roma en México.

Lista de nominados Critics' Choice Awards 2019: Mejor actor

Christian Bale – 'El vicio del poder'

Bradley Cooper – 'Ha nacido una estrella'

Willem Dafoe – 'Van Gogh, a las puertas de la eternidad'

Ryan Gosling – 'First Man (El primer hombre)'

Ethan Hawke – 'El reverendo'

Rami Malek – 'Bohemian Rhapsody'

Viggo Mortensen – 'Green Book'

Posible ganador: Christian Bale

El galés Christian Bale, reciente ganador del Globo de Oro por esta actuación donde interpreta al ex-vicepresidente de USA Dick Cheney, es el favorito para repetir galardón.

Lista de nominados Critics' Choice Awards 2019: Mejor actriz

Yalitza Aparicio – 'Roma'

Emily Blunt – 'El regreso de Mary Poppins'

Glenn Close – 'La buena esposa'

Toni Collette – 'Hereditary'

Olivia Colman – 'La Favorita'

Lady Gaga – 'Ha nacido una estrella'

Melissa McCarthy – '¿Podrás perdonarme algún día?

Posible ganadora: Yalitza Aparicio

La mexicana es la favorita a llevarse el premio por su actuación en la antes mencionada película Roma.

Lista de nominados Critics' Choice Awards 2019: Mejor actor de reparto

Mahershala Ali – 'Green Book'

Timothée Chalamet – 'Beautiful Boy'

Adam Driver – 'Infiltrado en el KKKlan'

Sam Elliott – 'Ha nacido una estrella'

Richard E. Grant – '¿Podrás perdonarme algún día?

Michael B. Jordan – 'Black Panther'

Posible ganador: Mahershala Ali

El ganador del Óscar se presenta como el favorito para ganar el premio a mejor actor de reparto por su actuación en la aclamda cinta "Green Book".

Lista de nominados Critics' Choice Awards 2019: Mejor actriz de reparto

Amy Adams – 'El vicio del poder'

Claire Foy – 'First Man (El primer hombre)'

Nicole Kidman – 'Boy Erased'

Regina King – 'El blues de Beale Street'

Emma Stone – 'La Favorita'

Rachel Weisz – 'La Favorita'

Posible ganadora: Amy Adams

La ganadora de dos Globos de Oro, tienta nuevamente el premio por su interpretación en Vice, personificando a la esposa del vicepresidente más poderoso de la historia de USA.

Lista de nominados Critics' Choice Awards 2019: Mejor reparto

'Black Panther'

'Crazy Rich Asians'

'La Favorita'

'El vicio del poder'

'Viudas'

Posible ganador: Vice.

El espectacular reparto de la película dirigida por Adam McKay es el favorito para llevarse el premio.

Lista de nominados Critics' Choice Awards 2019: Mejor director

Damien Chazelle – 'First Man (El primer hombre)'

Bradley Cooper – 'Ha nacido una estrella'

Alfonso Cuarón – 'Roma'

Peter Farrelly – 'Green Book'

Yorgos Lanthimos – 'La Favorita'

Spike Lee – 'Infiltrado en el KKKlan'

Adam McKay – 'El vicio del pode

Posible ganador: Alfonso Cuarón

El extraordinario trabajo de Cuarón lo sitúa favorito en esta muy complicada categoría.

Lista de nominados Critics' Choice Awards 2019: Mejor intérprete jóven

Elsie Fisher – 'Eighth Grade'

Thomasin McKenzie – 'No dejes rastro'

Ed Oxenbould – 'Wildlife'

Millicent Simmonds – 'Un lugar tranquilo'

Amandla Stenberg – 'The Hate U Give'

Sunny Suljic – 'Mid90s'

Posible ganadora: Elsie Fisher

Elsie Fisher se perfila como ganadora de esta categoría, su interpretación de Kayla, una niña de 13 años que está entrando en la adolescencia.

Lista de nominados Critics' Choice Awards 2019: Mejor guión original

Bo Burnham – 'Eighth Grade'

Alfonso Cuarón – 'Roma'

Deborah Davis Y Tony McNamara – 'La Favorita'

Adam McKay – 'El vicio del poder'

Paul Schrader – 'El reverendo'

Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie, Peter Farrelly – 'Green Book'

Bryan Woods, Scott Beck, John Krasinski – 'Un lugar tranquilo'

Posible ganador: Deborah Davis Y Tony McNamara

Los guionistas de "The Favourite" son literalmente los favoritos para llevarte este premio. La historia relata en las maquinaciones políticas durante el reinado de Ana de Gran Bretaña, la última gran soberana británica de la casa de los Estuardo.

Lista de nominados Critics' Choice Awards 2019: Mejor guión adaptado

Ryan Coogler, Joe Robert Cole – 'Black Panther'

Nicole Holofcener, Jeff Whitty – '¿Podrás perdonarme algún día?'

Barry Jenkins – 'El blues de Beale Street'

Eric Roth and Bradley Cooper y Will Fetters – 'Ha nacido una estrella'

Josh Singer – 'First Man (El primer hombre)'

Charlie Wachtel y David Rabinowitz and Kevin Willmott y Spike Lee – 'Infiltrado en el KKKlan'

Posible ganador: Eric Roth, Bradly Cooper y Will Fetters.

El aclamado guión de "Ha nacido una estrella" parece ser uno de los favoritos para los Óscar, sin embargo primero tendrá que superar el reto de ganar el premio de la crítica.

Lista de nominados Critics' Choice Awards 2019: Mejor dirección de fotografía

Alfonso Cuarón – 'Roma'

James Laxton – 'El blues de Beale Street'

Matthew Libatique – 'Ha nacido una estrella'

Rachel Morrison – 'Black Panther'

Robbie Ryan – 'La favorita'

Linus Sandgren – 'First Man (El primer hombre)'

Posible ganador: Robbie Ryan.

El irlandés que ha trabajado en más de 80 producciones cinematográficas apunta a ser el indicado para recibir el premio de la crítica en este 2019 por su trabajo en "The Favourite".

Lista de nominados Critics' Choice Awards 2019: Mejor dirección artística

Hannah Beachler, Jay Hart – 'Black Panther'

Eugenio Caballero, Barbara Enriquez – 'Roma'

Nelson Coates, Andrew Baseman – 'Crazy Rich Asians'

Fiona Crombie, Alice Felton – 'La Favorita'

Nathan Crowley, Kathy Lucas – 'First Man (el primer hombre)'

John Myhre, Gordon Sim – 'El regreso de Mary Poppins'

Posible ganador: Fiona Crombie y Alice Felton.

Lista de nominados Critics' Choice Awards 2019: Mejor montaje

Jay Cassidy – 'Ha nacido una estrella'

Hank Corwin – 'El vicio del poder'

Tom Cross – 'First Man (el primer hombre)'

Alfonso Cuarón, Adam Gough – 'Roma'

Yorgos Mavropsaridis – 'La Favorita'

Joe Walker – 'Viudas'

Posible ganador: Tom Cross.

El trabajo de Tom Cross en "First Man" apunta a ser recompensado este domingo 13 de enero en Los Critics' Choice Awards

Lista de nominados Critics' Choice Awards 2019: Mejor vestuario

Alexandra Byrne – 'María, reina de Escocia'

Ruth Carter – 'Black Panther'

Julian Day – 'Bohemian Rhapsody'

Sandy Powell – 'La Favorita'

Sandy Powell – 'El regreso de Mary Poppins'

Posible ganadora: Sandy Powell.

La veterana parte por ventaja pues tiene dos nominaciones, pero en este caso sería Roma la película por la cual ganaría el premio.

Lista de nominados Critics' Choice Awards 2019: Mejor maquillaje y peluquería

'Black Panther'

'Bohemian Rhapsody'

'La Favorita'

'María, reina de Escocia'

'Suspiria'

'El vicio del poder'

Posible ganador: El Vicio del Poder.

La película que transformó al camaleónico Christian Bale, es la absoluta favorita para esta categoría.

Lista de nominados Critics' Choice Awards 2019: Mejores efectos visuales

'Vengadores: Infinity War'

'Black Panther'

'First Man (el primer hombre)'

'El regreso de Mary Poppins'

'Misión Imposible: Fallout'

'Ready Player One'

Posible ganadora: Black Panther.

La película de Marvel que revolucionó por sus efectos especiales se perfila como la favorita en esta categoría.

Lista de nominados Critics' Choice Awards 2019: Mejor película de animación

'El Grinch'

'Los Increíbles 2'

'Isla de perros'

'Mirai'

'Ralph rompe Internet'

'Spider-Man: Un nuevo Universo'

Posible ganadora: Los increíbles 2.

La entrañable película volvió al cine y ha sido una de las mejores cintas animadas que se vieron en el 2018.

Lista de nominados Critics' Choice Awards 2019: Mejor película de acción

'Vengadores: Infinity War'

'Black Panther'

'Deadpool 2'

'Misión Imposible: Fallout'

'Ready Player One'

'Viudas'

Posible ganadora: Black Panther.

La película de Marvel ha ganado enteros para llevarse más de una categoría.

Lista de nominados Critics' Choice Awards 2019: Mejor comedia

'Crazy Rich Asians'

'Deadpool 2

'La muerte de Stalin'

'La favorita'

'Noche de juegos'

'Sorry to Bother You'

Posible ganadora: The Favourite.

No caben dudas que la película favorita es literalmente "La Favorita". Que no gane el premio a "mejor película de comedia" sería realmente sorprendente.

Lista de nominados Critics' Choice Awards 2019: Mejor actor de comedia

Christian Bale – 'El vicio del poder'

Jason Bateman – 'Noche de juegos'

Viggo Mortensen – 'Green Book'

John C. Reilly – 'Stan & Ollie'

Ryan Reynolds – 'Deadpool 2'

Lakeith Stanfield – 'Sorry to Bother You'

Posible ganador: Christian Bale.