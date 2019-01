Critics Choice Awards 2019: Yalitza Aparicio como una de las favoritas para 'Mejor actriz'

El cine y la televisión se vuelven a vestir de gala para celebrar lo mejor de sus últimas producciones. Esta vez en The Barken Hangar, Santa Mónica, lugar dónde se desarrollará la edición número 24 de los Critics Choice Awards.

Para esta nueva edición, el cine latinoamericano regresa con fuerza, de la mano del destacado director mexicano Alfonso Cuarón con su reciente producción "Roma". De las 14 nominaciones elaboradas por destacados críticos de la radio y televisión de Estados Unidos y Canadá, la película originaria de México, se encuentra posicionada en ocho, siendo para muchos, la favorita a ganarse las estatuillas de la estrella.

Una de las nominaciones más celebradas de "Roma" ha sido, sin duda, la que se llevó la protagonista de esta producción: Yalitza Aparicio. La actriz azteca, quién interpreta a una empleada doméstica llamada Cleo, se encuentra en carrera a obtener el galardón a "Mejor Actriz" de la gala.

Para reconocidos intelectuales del séptimo arte, Aparicio podría obtener un premio dentro de esta categoría, por la destacada actuación que mostró dentro de esta historia que narra los diversos conflictos a los que se enfrentan las mujeres del servicio doméstico en México. Las actrices a las que se enfrenta en esta nominación son Lady Gaga por “A Star is Born”, Emily Blunt, por la película de Disney "Mary Poppins Returns, Glenn Closs por "The Wife", Toni Collete por "Hereditary, Olivia Colman por “The Favourite”, y Melissa McCarthy por “Can You Ever Forgive Me?”.

Las nominaciones para "Roma" y Alfonso Cuarón en los Critics' Choice Award 2019

La cinta de Cuarón ha obtenido un total de ocho nominaciones dentro de la nueva edición de los Critics' Choice Awards. Las categorías en las que compite "Roma" son a Mejor Película, Mejor Película Extranjera, Mejor Director ( Alfonso Cuarón), Mejor Actriz (Yalitza Aparicio), Mejor Guión Original, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción y Mejor Edición.

Sin duda alguna, el resultado más esperado de la gala de los Critics Choice Awards es el de "Mejor Película" en la cual también participa "Roma". Para obtener el galardón de la estrella,tendrá que superar a películas como " Pantera Negra", "Green Book", "A Star is Born", "Vice", entre otras. La producción mexicana competirá nuevamente con estas producciones, a las que también se enfrentó en la reciente edición de los Golden Globes Awards 2019, con resultados muy favorables para la cinta.

Por su parte, el director, guionista y productor Alfonso Cuarón regresa a la competencia de lo mejor del cine y la televisión en las categorías de "Mejor Dirección", "Mejor Edición", "Mejor Guión" y "Mejor Fotografía". En la nominación a "Mejor Director", Cuarón se vuelve a enfrentar a populares directores como Peter Farrelly y Bradley Cooper.