Cantante R. Kelly, acusado de tratar como esclavas a ex parejas

Tremendo escándalo encierra al cantante y ex jugador profesional de baloncesto R. Kelly, de 52 años, quien está siendo investigado por abusos físicos y psicológicos a varias de sus ex parejas. El artista ha desmentido en numerosas ocasiones las incriminaciones de abusador, pero la serie documental 'Surviving R. Kelly', publicada hace unos días, ha recogido los testimonios estremecedores de algunas de las chicas que han convivido con él los últimos años.

En el primer episodio del documental, Asante McGee, ha narrado cómo vio a otras mujeres que estaban retenidas contra su voluntad en casa del músico. La privación ilegítima de libertad es el cargo con el que quiere imputar al artista las distintas fiscalías. La presunta esclava sexual que ahora mantiene una relación con R. Kelly es Joycelyn Savage, quien ya ha sido contactada por la policía según The Blast. El mismo medio estadounidense afirma que Savage ha defendido la inocencia de R. Kelly en su interrogatorio, pero sus padres, que sí han participado en el documental, afirman que a la joven "le han lavado el cerebro".

Según TMZ, al menos una presunta víctima de R. Kelly y familiares de otras 2 presuntas víctimas han planeado presentar a los fiscales de Chicago lo que creen que es suficiente para que el cantante sea procesado por abusos sexuales. El cantante ha desmentido las acusaciones de este tipo de prácticas a través de algunos de sus temas más exitosos, como 'I Admit' (Yo admito). Esta tampoco es la primera polémica que rodea las prácticas sexuales de R. Kelly. El periodista Jim DeRogatis apuntaba en BuzzFeed que R. Kelly tenía reunido a grupos de chicas de entre 17 y 26 años en sus casas de invitados y en su estudio de Chicago a las que sometía a una especie de 'culto sexual'. Les llamaba sus 'bebés' y las chicas tenían que llamarles 'papi'.

El escándalo es tal que la cantante Lady Gaga, que colaboró con él en 2013 con el single 'Do what you want with my body' (Haz lo que quieras con mi cuerpo), se ha disculpado por trabajar con el artista y ha anunciado que no va a volver a trabajar con pel. Además, quiere retirar la canción de distintas plataformas digitales en las que tiene el poder de hacerlo. "Lo siento, tanto por mi falta de criterio cuando era joven, como por no haber hablado antes", ha comunicado la artista.