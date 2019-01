'Choca' trollea a Sheyla Rojas en vivo por querer presumir 'su cuerpo' [VIDEO]

Entre amigos se pueden hacer bromas de todo tipo, siempre y cuando exista un nivel de confianza que no pueda dar pie a malinterpretaciones, quienes saben perfectamente a qué nos referimos son; Sheyla Rojas y Jaime ‘Choca’ Mandros.

Los dos conductores de ‘Estás en todas’ se jugaron bromas en vivo con su compañera, quien se encontraba presumiendo como lucían sus atributos.

“Están bonitas”, empieza diciendo Sheyla Rojas acariciándose las piernas, a lo que su compañero ‘Choca’ responde “Solo tú te haz dado cuenta”.

“Mira estás yucas”, continúa la broma la ex de Antonio Pavón, sin imaginar la respuesta de su amigo. “Oye tú ya estás casada, no puedes estar mostrando de más”, respondió el co-conductor del programa de America TV.

“Mi futuro esposo está viendo esto. Para ti mi amor, está mercadería sale para ti”, concluye la exchica reality.

“Ya está vencida”, acotó el carismático conductor ante las risas de Nicola Porcella. Sheyla Rojas no se intimidó y empezó a reírse por el trolleo que realizó.

PELUCHÍN vs SHEYLA y CHOCA

Hace un par de semanas, Rodrígo González calificó a la norteña como “una copia de Gisela Valcárcel”, comentario que provocó una serie de dimes y diretes.

“No hago caso, me río. Quien se pica pierde, me río y divierto, no me enfoco en eso, me dedico a mi trabajo. Hago oídos sordos a las malas vibras”, declaró Sheyla Rojas en respuesta de lo dicho por el popular ‘Peluchín’. Asmismo, Jaime ‘Choca’ Mandros salió en defensa de su mejor amiga.