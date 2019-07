Miss Venezuela revela que estuvo en riesgo de muerte durante protesta contra el 'chavismo'

A pesar de las medidas tomadas por la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro juramento un nuevo mandato por seis años. Tras esta situación Sthefany Gutiérrez, la representante de Venezuela en el Miss Universo 2018, no dudó en opinar sobre el tema durante una entrevista en el programa de Jaime Bayly.

La reina de belleza inició su relato contando que cuando ella nació Hugo Chávez asumió el poder y que a pesar de lo que decía su familia, ella notó desde muy pequeña que ese gobierno no era el más adecuado. "Es un sabor amargo. Toda mi vida he visto el mismo Gobierno. Cuando tenía 12 años podía debatir con mis tías de política. Cuando me gradué de bachiller quedé seleccionada para estudiar ciencias políticas en la Universidad del Zulia, pero quedé un poco decepcionada porque no era lo que yo creía", señaló Sthefany.

Además reveló que una de las razones por las que tuvo que interrumpir sus estudios de derecho fue porque iniciaron las protestas. Sin embargo, lo que causó asombro en Jaime Bayly fue la experiencia que tuvo que pasar la Miss Venezuela durante una protesta en contra del gobierno.

"En 2017 yo estuve acompañando al pueblo, salí a las calles en ese momento. Yo vivía en Caracas, muy cerca de donde se realizaban las concentraciones. En ese momento trancamos calles, corrimos junto a la Miss Venezuela anterior, Keysy Sayago. En una ocasión fuimos señaladas con una escopeta por un Guardia Nacional Bolivariano. Esto mi mamá no lo sabe, porque si lo hubiese sabido me mata", reveló la reina de 20 años.

Con respecto al ejercicio al voto, explicó porqué ella no lo hace. "Prefiero no votar porque no creo que en Venezuela vivamos una verdadera democracia plena, porque si viviéramos una democracia plena se respetaran todas las leyes y no lo hacen. No creo en la asamblea nacional constituyente creada por el gobierno".

Así fue la entrevista de Jaime Bayly a Sthefany Gutiérrez

No dudó en demostrar su frustración al saber que a pesar que vote por un partido político, gane siempre el mismo. "Es frustrante ir a votar y que tu movimiento tenga el apoyo de mucha gente y siempre gane el mismo partido, la minoría, y es ahí donde te preguntas ¿pero qué pasó?", finalizó Sthefany Gutiérrez.