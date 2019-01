“No busco ofender a la comunidad gay”

A Carlos Casella lo hemos visto en series de televisión, obras de teatro y películas. Ahora, lo vemos en la pantalla grande como ‘Juancito’, el mejor amigo de ‘Maricielo’, interpretada por Maricamen Marín en La peor de mis bodas 2.

Para quienes han visto la secuela de la comedia que dirige Adolfo Águilar, es en el personaje del joven actor y director que la película tiene su mayor atractivo, halagos que él recibe con bastante modestia.

‘Juancito’ es un muchacho de la selva, gay amanerado y el brazo derecho de ‘Maricielo’. “Es un trabajo que hice con mucho respeto, sin ofender a la comunidad LGTB. Se que puede ser un tema sensible para muchos, pero viendo la reacción de quienes ya vieron la película, me quedo tranquilo porque el público entiende que el personaje lo último que busca es ofender. No he tratado de hacer una burla, una caricatura de los gays. ‘Juancito’ es un muchacho alegre, de gran corazón y lo que rescato es su modo de ver la vida, siempre con optimismo, algo que yo mismo quisiera aplicar en la mía. Él siempre tiene una mirada de que nada lo puede derrumbar”, dice el actor, revelando que alista la serie web ‘Reptilianos’.

¿Si tuvieras que hacer alguna autocrítica?

Siento que el acento no me salió a la perfección en la primera parte y ahora he tratado de mejorarlo. Lo más complicado ha sido eso, definitivamente.

El personaje tiene muchas frases disparatadas. ¿Qué tanto aportaste al guión?

Con la licencia del director, con Maricarmen pudimos hacer algunas improvisaciones, varios remates de escena que no estaban escritos.

¿Y trabajar con la diva mexicana Laura Zapata te intimidó?

No, bueno, cuando nos dieron la noticia, tuve algo de incertidumbre. Ella es una tremenda actriz, con una carrera de personajes fuertes y no sabía cómo sería la convivencia. Pero al conocerla supimos que era un encanto, generosa, dadivosa, una mujer de mucha luz espiritual. Una de las frases que más recuerdo que nos dejó fue que la popularidad es mejor cuando viene con propósitos, que no tiene sentido sin ellos. También que los actores somos seres humanos y también nos equivocamos. ❧