Magaly TV, la firme: Andrea Llosa sería la primera invitada del programa

Magaly Medina regresa a la señala de ATV el próximo 14 de enero con su nuevo programa 'Magaly TV, la firme'. Aún se desconoce con certeza de qué se tratará el programa, pero la conductora busca cautivar a su público.

A través de la cuenta oficial de Instagram de Andrea Llosa, una de las estrellas de ATV , se supo que ella sería una de las primera invitadas al programa. "Este lunes 14, Magaly Medina vuelve y más embalada que nunca... Hoy fui sometida a una de sus travesuras", fue el mensaje que acompañó a una fotografía de ambas. Lo curioso es que están subidas en juego mecánico y las dos tienen en sus manos unas cartillas.

La publicación superó los dos mil 'me gusta', y los seguidores de ambas no dudaron en comentar. "Señoras divinas y muy regias", "Travesuras o locuras, de esas que nos hacen pasar un día inolvidable", "Que parejita nos regala ATV para no cambiar de cana", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

El retorno de Magaly no ha pasado desapercibido y más ahora que su logo la ha puesto en el ojo de la tormenta. Unos usuarios de Twitter hicieron notar el parecido que había con el logo de un programa que tuvo el comediante mexicano Adal Ramones. Esto llegó a los oídos de la exfigura de Televisa y no dudó en tomar las medidas correspondiente.

"...Ya mi equipo de abogados prepara todo lo referente a la demanda judicial contra quien resulte responsable. En unas horas aquí en New York tengo la cita para este lamentable asunto. Podría ser una demanda millonaria. Gracias y viva Perú", fue lo que escribió el conductor a través de sus redes sociales.