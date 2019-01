Carlos Álvarez arremete contra conocida aerolínea tras falta de respeto [VIDEO]

Hace unas semanas, Carlos Álvarez vivió duros momentos por el fallecimiento de su mamá. Sin embargo, tal como lo anunció por su cuenta oficial de Facebook, retomaría sus actividades porque el show debe continuar.

"Luego de algunos días de ausencia estoy aquí para agradecer infinitamente a todas las personas que nos acompañaron en un momento tan doloroso como es el de perder una madre, a todos y a cada una de las personas que nos acompañaron al velatorio, al cementerio, a sus bellos arreglos florales y a sus miles de mensajes de condolencias que nos hicieron llegar en la página oficial, los leí todos y cada uno de ellos, no saben lo emocionante que fue saber lo mucho que la quisieron y el cariño que nos brindaron", señaló el cómico a través de un video.

Sin embargo, hoy volvió a usar su cuenta de Facebook, pero para hacer público un reclamo contra la aerolínea LATAM. "Los saluda su amigo Carlos Álvarez, esta vez no es para contarles un chiste sino para transmitirles una molestia", se le escucha decir al cómico de ATV.

Luego comienza a contar lo sucedido. "Yo tenía que viajar a Piura hoy en horas de la mañana y por motivos de fuerza mayor tuve que aplazar el vuelo para mañana. Me comuniqué con LATAM y me dieron un código de reserva para pagar la multa que era 32 dólares y resulta que me dieron un código de reserva equivocado por lo cual tuve que ir al counter de LATAM en Miraflores, pagué mis 32 dólares y pensé que todo estaba resuelto. Y me doy con la triste y amarga noticia que tenía que pagar otra vez mis asientos tanto de ida como de vuelta, yo solamente había aplazado el vuelo de ida no de vuelta".

Carlos Álvarez hizo un reclamo a conocida aerolínea

Aseguró además, que le dijeron que en 24 horas solucionarían el inconveniente, pero ya había pasado el tiempo estimado y no tenía ninguna respuesta. Aprovecho para hacer un reclamo a las autoridades correspondientes. "¿Por qué tenemos que seguir soportando los consumidores peruanos este tipo de abusos y atropellos?", finalizó el Carlos Álvarez.