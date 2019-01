Jason Day bromea tras comentario de Carlos Tubino sobre Keiko Fujimori [FOTO]

En entrevista con Milagros Leiva, Carlos Tubino hizo una declaración que llamó la atención de los televidentes. El congresista y vocero de Fuerza Popular aseguró que acompañará a Keiko Fujimori hasta el infierno.

"Humildemente, y puede preguntar a toda la gente que ha trabajado conmigo como cuarenta años, puedo decir que nosotros siempre preparamos gente en Infantería de La Marina para seguir a sus líderes al infierno. Y mi gente, en mis cuarenta años de servicio, me siguió hasta el infierno", señaló Tubino.

El actor Jason Day, quien siempre para atento al acontecer nacional, no fue ajeno a las declaraciones del vocero del partido de Keiko Fujimori y usó su cuenta oficial de Twitter para enviar un mensaje con un toque de humor. "¿Se me podría confirmar si don Carlos Tubino, corazón de melón, ha dicho: ¿Seguiremos a Keiko hasta el infierno? ¿Hasta el infierno? ¿Infierno?".

La publicación rápidamente fue compartida por sus seguidores, quienes además no dudaron en comentar. "Sí, eso dijo, parece que Keiko irá pronto por allí y él va a acompañarla, ahora cuántos más irán con ella, tal como van, me parece que muy pocos o quizá solo él", "Sí, lo dijo. No sé qué tanto le agrade a don Satán esta amenaza", "Don Diablo ya tiene salvoconducto en el cielo" y "Ahora así le llaman a la cárcel", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

En otro tweet, el actor de 'Jugar con fuego' señaló que el congresista 'ya quemó', en respuesta a uno de sus seguidores que le hizo llegar el video de la entrevista.

Esta fue la entrevista que concedió el congresista Carlos Tubino