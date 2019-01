Jennifer López: "Este momento para las mujeres es un revolución emocional y laboral"

La actriz y cantante Jennifer López dijo en entrevista a la revista Bazaar, donde posó para la portada, que se suma al auge del feminismo y que aplaude el buen momento que esto significa para todas las mujeres en el mundo.

“Este momento para las mujeres es una revolución emocional y espiritual que está afectado al mundo. Estamos creando una tormenta, levantando polvo y dejando claro a la gente que estamos aquí para quedarnos...No tenemos que tener miedo. En realidad tenemos mucho que aportar y añadir a este mundo y a esta vida, a este país. No vamos a quedarnos quietas ni a ser marginadas de ninguna manera. Nunca quiero que me digan que no puedo hacer algo que quiera. Lo voy a hacer”, dijo Jennifer López contundente.

En otro momento, la intérprete también también habla de su actual pareja, Alex Rodríguez y de sus hijos cuyo nacimiento lo considera como su momento de gran madurez personal. “Cuando tuve hijos me di cuenta de que tenía que mejorar y crecer como persona. No solo por ellos, sino también por mí. ¿Cómo puedo enseñarles cómo deben tratarse si yo permito que las personas me traten a mí de una manera que no es nada agradable? ¿Cómo puedo enseñarles a trabajar duro si yo no lo hago? Por ello comencé a examinarme desde muchos ángulo diferentes”, reveló.

Hace poco en diciembre durante la entrevista que concedió a People, J.Lo también se refirió a su pareja, el exjugador de beisbol, Alex Rodriguez, con quien sale desde 2017. “Nos amamos y amamos nuestra vida juntos. Ambos somos muy conscientes de la suerte que tenemos de habernos encontrado”, dijo sobre su relación.