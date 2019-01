En La Contra nos visita Guajaja

José de la Cruz más conocido como Guajaja nos visitó en La Contra y nos puso a gozar con sus clásicos ‘Ami que chu’ o ‘ Saca roncha’.

El cantante criollo posee 28 años de vida artística, sin embargo, festejará sus 25 años junto a sus fanáticos como parte de una tradición.

“He tenido la bendición de siempre tener trabajo en lo que a mí me gusta ya sea con la peña ‘De Rompe y Raja’ y ‘Del Carajo’, vivo de la música”, señaló el invitado.

El entrevistado aclaró que ha permanecido vigente gracias a las fusiones musicales que el promueve, pues ahora los tiempos son distintos y la tecnología permite otras formas de promoción.

Guajaja es reconocido por ser el pionero en cantar y hacer coreografías. El cantante recordó que ‘Saca roncha’ obtuvo un baile gracias a Inés Castañeda, quien pasó un casting en la disquera Sonic.

“Se propuso que el baile sea para niños, adultos y abuelitos, de todos los estratos sociales. Todo el mundo comenzó a bailar igual los sencillos pasos”, expresó.

El invitado declaró sentirse agradecido por la gente que ha seguido su carrera y aún continúa apoyándolo. “Hay una generación que me está siguiendo, aquellas personas que bailaron ‘Saca roncha’ en mis tiempos ahora tienen 40 esa gente es la que me sigue y estoy contento por eso”, sostuvo.

Guajaja opinó sobre los nuevos valores en nuestro país y manifestó que en épocas antiguas no había necesidad de hacer escándalos. “Hoy en día se vive un poquito de hacer escándalos en mis tiempos no había eso y si había nunca me metí”, añadió.

El cantante criollo invitó a sus fanáticos a participar de sus shows en el restaurante ‘Cascajal de Lince’ y a seguirlo en Facebook para estar atentos a sus próximos eventos.