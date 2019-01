Juez desestima demanda por acoso sexual de Ashley Judd contra Harvey Weinstein

Una corte de Los Angeles, EE.UU. desestimó parte de la demanda de la actriz Ashley Judd contra el ex productor de Hollywood Harvey Weinstein. El juez Philip Gutiérrez, que vio el caso, indicó que la actriz puede continuar su caso por difamación, pero no por acoso sexual, alegando que la ley de California, en la que basaba su acusación, no puede ser aplicada en esta situación.

Judd acusa a Harvey Weinstein -denunciado por abuso sexual por cientos de mujeres y que enfrenta otro juicio criminal en Nueva York- de haber arruinado su carrera por resistirse a sus acosos. Según sostiene, el productor convenció al director Peter Jackson para que la dejara fuera del elenco de El señor de los anillos, desacreditándola al asegurar que era "una pesadilla" trabajar con ella.

El juez Philip Gutiérrez ya había dicho en septiembre que la ley "nunca ha sido aplicada en el caso de un empleador que acosa a un posible empleado y que la corte no está convencida de que el instrumento tuviera la intención de cubrir dicha situación". La ley cubre, según el juez, el acoso dentro de una relación de trabajo ya constituida.

Harvey Weinstein solicitó en julio que se desestimara la demanda argumentando que entre los dos había un "pacto" sexual. "Ella dejaría a Weinstein tocarla si 'ganaba un premio de la Academia en uno de sus filmes'", dijeron en ese tiempo los abogados del ex magnate. Sin embargo, la intérprete se defendió diciendo que el pacto ocurrió hace 20 años, cuando el productor la invitó a su habitación en un hotel de Beverly Hills y le pidió que le diera un masaje o lo viera ducharse. En ese contexto, y para poder escapar, fue que ella hizo esa propuesta, explicó.