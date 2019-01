Madonna publica peculiar foto de su hija en bikini y sorprende a todos sus seguidores

Madonna sigue de vacaciones en la playa al lado de su adorada hija Lourdes León. Así lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram, donde compartió los momentos que está viviendo junto a su primogénita. La fotografía se hizo viral en cuestión de horas por un singular motivo.

Resulta que la hija de Madonna aparece sola, luciendo un bikini de color violeta, sin maquillaje y con una cerveza en la mano. La reconocida cantante no suele compartir fotos de su primogénita en Instagram; sin embargo, cada vez que lo hace, se hace viral.

"Una chica en la playa", se puede leer en la leyenda que colocó Madonna en la foto de Instagram. Asimismo, la 'Reina del pop' agregó los hashtags: #HijaMayor #PrimerAmor y #Lola.

En la foto, que es viral en Instagram, Lourdes León deja bien en claro que no tiene ningún problema de exhibir su figura al natural.

Esta no es la primera ocasión que la hija de Madonna protagoniza una fotografía que causa polémica. A finales del 2017, la cantante publicó en Instagram una instantánea en la que su hija aparece con bello en la axila. De esta forma, la celebridad y su primogénita buscaron desafiar los estándares de belleza que hay en la sociedad.

"Yo veía cómo se tenían que comportar las chicas populares para conseguir novia. Sabía que no podría encajar en eso. Me rehusé a utilizar maquillaje y a tener un peinado específico. Me negué a depilarme. Tenía las axilas peludas", sostuvo Madonna en una entrevista con Harper's Bazaar en 2013.

Es por ese motivo que tal vez su hija también tiene el mismo pensamiento y no le interesa afeitarse para las fotografías.