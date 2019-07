Tatiana Astengo arremete contra Úrsula Letona por fuerte acusación contra Salaverry

Tatiana Astengo continúa emitiendo fuertes comentarios a través de sus redes sociales sobre el acontecer político actual, y esta vez no dudó en responder con fuerza a la congresista Úrsula Letona.

La actriz no habría tolerado su victimización sobre el caso con Daniel Salaverry y arremetió contra la congresista para recordarle el blindaje que obtuvo Moisés Mamani por el caso de tocamientos indebidos.

n su cuenta de Twitter, la parlamentaria Letona dejó en claro que apoyará la moción de censura contra Daniel Salaverry, el presidente del Congreso de la República, argumentando que tiene "conducta recurrente prepotente y abusiva ejercida en la conducción de la Mesa Directiva", sobre todo presuntamente con sus compañeros de la bancada de Fuerza Popular.

"Mi adhesión a la censura contra Pdte del Congreso tiene estricta relación con una conducta recurrente, prepotente y abusiva ejercida en la conducción de la Mesa Directiva, especialmente, contra varias Congresistas de FP, como mujer y por principios, rechazó esa conducta!", manifestó Úrsula Letona en Twitter, donde dejó en claro que Salaverry debe disculparse y corregir su actitud.

"Todos los Congresistas merecemos de su parte el mismo trato, espero escuchar las voces de quienes defienden la igualdad y rechazan el acoso político!", sentenció Úrsula Letona en su duro mensaje de Twitter; sin embargo, jamás imaginó que la actriz Tatiana Astengo tendría preparado un fuerte argumento para responder a su comentario.

Ante las acusaciones, la actriz de 'De vuelta al barrio' arremetió contra Letona y dejó en claro que una mujer no se victimiza ni hace berrinches, además recordó que su bancada protege a Moisés Mamani, ya que hasta el momento no lo ha sacado de sus filas.

"Como Mujer ? Una verdadera mujer no se victimiza, es digna y encara con argumentos y no con berrinches y menos con amenazas . Cómo “mujer” no te afecta Mamani ? O simplemente no te conviene sacarlo , ya que serían uno menos no ??", dijo la actriz en su cuenta de Twitter, recibiendo el respaldo de decenas de seguidores.