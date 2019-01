Sheyla Rojas responde a Rodrigo González tras comentario sobre ameba comecerebros

Sheyla Rojas y Rodrigo González continúan enfrentados a raíz de los fuertes comentarios que se dedican a través de las redes sociales y los medios de espectáculos, como fue el caso de la última publicación de 'Peluchín' en Instagram, donde insultó a la modelo y realizó un comentario despectivo sobre la ameba comecerebros. Hoy la conductora decidió no quedarse callada y respondió con fuerza.

La modelo fue entrevistada por El Popular, y no dudó en recomendar al conductor de 'Válgame Dios' que tenga más correa, ya que en el programa +Espectáculos han logrado dominar el ráting al competir directamente con el programa de Latina, el cual no lograría pasar los 4 puntos.

"Yo no hago caso, yo me río. Quien se pica pierde, me río y divierto, no me enfoco en eso, me dedico a mi trabajo. Acá nos divertimos si otros se pican es parte de..., hago oídos sordos a las malas vibras", comentó la conductora de +Espectáculos tras conocer el mensaje de 'Peluchín' en su cuenta de Instagram.

Tras conocer que Rodrigo González la consideraba como una copia de Gisela Valcárcel, Sheyla dejó en claro que la popular 'Señito' "es única", por ello no pretende copiar a nadie.

"Es el público quien escoge qué ver. Muchas de nosotras sacamos adelante a nuestras familias, nos esforzamos trabajando. Hay ciertas personas que se jactan de lo que no son, por eso el público no las quiere ver. Agradezco las oportunidades que me han dado hasta ahora", dejó en claro la rubia, quien triunfa en el horario junto a Choca Mandros.