Johanna San Miguel volvería a un espacio de entretenimiento por ATV

Se acerca nuevamente a la pantalla chica. Johanna San Miguel, quien fuera la conductora de Esto es Guerra volvería este año a la televisión pero por la señal de ATV, así lo dio a conocer Ney Guerrero, gerente de contenidos de la televisora.

“Me gustaría que Johanna sea uno de los talentos de ATV y ya vemos cómo la acoplamos, conversé con ella y le dije que quería que se sume al canal y me dijo para conversar la próxima semana. Vamos a ver que pasa pero me gustaría que se sume al área de entretenimiento, Johanna es un súper personaje y para mí es una de las mejores conductoras del Perú ”, dijo Guerrero.

Respecto al posible ingreso de Raúl Romero, Guerrero aseveró que aunque es su amigo, no ha tenido ningún acercamiento con el exconductor. "No he conversado con Raúl, es más, sobre su posible retorno a la televisión me enteré por la prensa".

De otro lado Ney también se refirió a Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, quienes según dijo, seguirán siendo parte del canal. "Ellos ahora están de vacaciones en Estados Unidos, regresan a fin de mes y aunque no hemos renovado contrato, si me gustaría que sigan siendo parte de ATV"