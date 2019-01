Magaly Medina explica por qué Paolo Guerrero provocó su salida de Latina

La periodista de espectáculos Magaly Medina hizo un confesión en la conferencia de prensa que brindó en ATV junto a su fiel compañero, el productor Ney Guerrero, quien se encargará de regresar a la 'Urraca' a la pantalla chica y lejos de Latina.

Durante su discurso, un reportero le preguntó a Magaly Medina por su polémica salida de Latina, la cual se originó cuando ella emitió una serie de comentarios en su cuenta personal de Twitter sobre la sanción que recibió Paolo Guerrero a vísperas de iniciarse el Mundial Rusia 2018.

La popular 'Urraca' comentó que se resintió con los gerentes por no recibir el apoyo necesario. "Me resentí muchísimo, no lo voy a negar. Aunque he terminado en muy buenos términos con Latina, yo a quienes critico son a sus gerentes. Me resentí por la falta de apoyo porque creo que ningún periodista puede ser levantado del aire por sus ideas, menos por unas ideas que no afectan a un programa en especial".

Magaly Medina también expuso que ella no fue despedida de inmediato. Ella sólo fue suspendida, y el tiempo que estuvo lejos de la pantalla chica el canal Latina le siguió pagando un sueldo. "Yo hice un comentario en redes sociales, en mis redes, y si no voy a tener libertad de expresión, si van a tratarme como un saco de patatas. Yo me hago respetar, es por eso que no renuncié inmediatamente. A mí me suspendieron y me siguieron pagando. Yo por dignidad y amor propio decidí renunciar".

Sobre un posible encuentro con Paolo Guerrero, la polémica Magaly Medina expresó que si se llega a dar, este tendría que ser público, porque la riña existente inició en las pantallas de televisión.

Su regreso

La periodista de espectáculos retorna a ATV en el horario estelar de las 9:00 P.M.