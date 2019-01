Ex mánager de Juan Gabriel revela por qué el divo aún no reaparece [VIDEO]

El pasado 7 de enero, cuando se cumplía el aniversario 69 de su natalicio, fue marcado en el calendario como el día de la resurrección pública de Juan Gabriel; tal y como lo había dejado entrever Joaquín Muñoz, ex mánager del divo mexicano.

Según Joaquín Muñoz, el ‘Divo de Juárez’ quería reaparecer el 7 de enero, sin embargo cambió de decisión y nuevamente pospuso su esperada resurrección, esperada por sus miles de fanáticos de diversas partes del mundo.

"No va a aparecer todavía, porque no hemos quedado que fuera a aparecer", expresó el polémico empresario ante los medios mexicanos.

“Juan Gabriel simuló su muerte porque él tenía que salvar su vida, y solamente un genio es capaz de hacer lo que hizo Juan Gabriel. Es el único genio que tiene México, y a los genios se les perdona todo”, manifestó Muñoz al programa ‘Venga la alegría’ de TV Azteca, el pasado lunes 7 de enero.

¿Quiénes quisieron matar a Juan Gabriel? Según Muñoz, se refiere a su hijo Iván Aguilera, Simona Hackman (ex de Iván), el exrepresentante del cantante Jesús Salas y Laura (madre de los hijos del ‘Divo de Juárez). “Ellos querían desaparecerlo para quedarse con el dinero. Él vio el peligro y él desapareció”, dijo en dicha entrevista.

De acuerdo a las declaraciones del supuesto amigo de Juan Gabriel, este no reaparecerá hasta que una persona importante de México le dé su respaldo, pues teme por su vida. Según el polémico personaje, Alberto Aguilera Valadez (nombre real del cantante) está a la espera de la orden "de una persona muy importante de México que lo va a sacar", aunque prefirió omitir revelar de quién se trataba.

"No puedo hablar más acerca de eso. A la hora que él diga, a esa hora se arregla todo. Mañana yo le voy a pedir la fecha (...) para que él [Juan Gabriel] pueda salir porque su vida está en peligro, si lo encuentran, lo matan", señaló Muñoz en la entrevista con ‘Un nuevo día’.

Jorge Carbajal habla de Juan Gabriel

El periodista Jorge Carbajal reveló por qué se manejaron dos fechas (15 de diciembre de 2018 y 7 de enero de 2019) para la supuesta reaparición de Juan Gabriel.

Según el polémico comunicador, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, es la persona que tiene que dar la autorización para que el intérprete de “Querida” reaparezca ante el ojo público.

"Joaquín (Muñoz) dio fechas y les voy a decir por qué. No había dicho esto porque no lo tenía autorizado, pero ya me autorizaron", expresó en Youtube Jorge Carbajal al contar que el 15 de diciembre fue una fecha que la administración de AMLO le dio al ex mánager como posible para encontrarse con Juan Gabriel.

¡Martha Figueroa afirma que Juan Gabriel está vivo!