Integrantes de BTS reaccionaron impactados con su radical transformación al ver su debut

BTS se ha convertido en la agrupación de kpop más famosa del mundo, y gracias a su legión de seguidores ha logrado hacer historia en importantes premios anglo. Sin embargo, pese a que actualmente roban suspiros de sus fans, los cantantes lucían muy distintos durante sus inicios, y todo quedó revelado en la cinta de su primera presentación.

Los integrantes de la agrupación fueron invitados al programa 'M Countdown', donde sorprendieron con sus reacciones al recordar su presentación debut con looks completamente distintos, debido a que se trató de un vídeo captado en junio del 2013, cuando jamás imaginaron convertirse en el fenómeno viral que sol actualmente.

Los integrantes de BTS vieron la cinta donde interpretaron sus canciones 'No More Dream' y 'We are Bulletproof Pt. 2', provocando todo tipo de reacciones entre los intérpretes, quienes observaron cómo eran sus movimientos y el manejo que actualmente tienen sobre el escenario.

"Creo que fue una actuación que me permitió demostrar que existo en este mundo", manifestó 'V' al ver la cinta en 'M Countdown', en tanto, J-Hope confesó que "solía ​​fantasear mucho con el escenario de 'M Countdown'. Había visto tantos videos, así que siempre pensé: 'Realmente quiero estar en ese escenario. Tengo muchas ganas de mostrar mis canciones y mi baile".

Jin tampoco se podía quedar atrás, ya que reconoció que ser parte de dicho programa "fue un honor, y pensé que era una gran suerte para nosotros que no vendría de nuevo", indicó el cantante, quien es uno de los más famosos de la agrupación.

Actualmente BTS ha logrado vender millones de copias en todo el mundo y logra ingresar su música a las principales listas de los mercados internacionales, por lo que son considerados como un fenómeno a nivel mundial, y ya llevan alrededor de 5 años en carrera.