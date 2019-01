Hermana de ​Stephanie Valenzuela representará a Perú en certamen de belleza [FOTOS]

La modelo Giuliana Valenzuela, hermana de Stephanie Valenzuela, tuvo que guardar bajo siete llaves el secreto de que iba a representar a Perú en un certamen de belleza internacional.

El último martes 8 de enero y vía Instagram, Giuliana Valenzuela recién pudo gritar a los cuatro vientos que estaba feliz por poder representar a nuestro país en el Miss Intercontinental 2019, certamen de belleza que se realizará este 26 de enero en Manila, capital de Filipinas.

“Llego el día. Sé que las misses viajan entaconadas y maquilladas, pero ayer (lunes 7) tuve una noche muy dura (perdí mi vuelo, toda la madrugada estuvimos en cambios y soluciones, imposible renunciar) así que entiéndanme un poquito”, escribió Giuliana Valenzuela en su cuenta de Instagram antes de abordar el avión que la iba a llevar al continente asiático



La hermana de Stephanie Valenzuela, que hace poco estrenó su canción en todas las plataformas digitales, reveló que decidió guardar bajo llave los detalles sobre su participación en el Miss Intercontinental debido a que la fama de la exparticipante de ‘Combate’, ha ganado algunos 'haters'.

"Sé que al tener una hermana pública la fama y prensa me salpica mucho, esta trae consigo seguidores con una vibra hermosa (que me llenan de mensajes bonitos y bendiciones), pero también me pone en el ojo de gente mala, envidiosa, a la cual no le has hecho daño pero se llena la boca de veneno", expresó la modelo.



"Mi organización respetó el que no quisiera que se haga público hasta que llegue allá, sé que ya debería estar acostumbrada al hate pero créanme que una no es fuerte todo el tiempo y al aceptar este reto necesitaba mucha concentración", agregó.



Giuliana Valenzuela aseguró que pese a las críticas, ella dará lo mejor de sí para traer una corona al país. "Mi destino final es Manila y desde este momento me convierto en Perú llevando todas mis ganas y fuerzas para ganar. Mi hermana una vez me dijo algo que se me quedó grabado forever: Pueden inventar/insultar/hablar, pero no pueden pararnos, es lo único que no pueden. Así que solo hay dos opciones... o alientan a Perú o pueden llenarlo de críticas, ambas opciones solo tienen un efecto en mí: hacerme más fuerte #vamosperu @missintercontinentalperuof", concluyó la joven en Instagram.