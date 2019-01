Gabriel alegría“No me atrevería a fusionar el rock con el jazz”

¿Qué novedades presentarán Gabriel Alegría y el sexteto de Jazz Afroperuano con su gira Raíces?

Vamos a realizar solo tres fechas pero cada una con una temática distinta. La idea es explorar la música con las artes plásticas, la danza y el género criollo.

¿Cuál será la temática de sus presentaciones?

Este jueves estaremos en el Gato Tulipán, donde exploraremos la relación entre la música y las artes plásticas. Habrá dos artistas plásticas que van a visualizar lo que nosotros tocamos. El viernes en el Jazz Zone vamos a ir por la danza. Para ello nos acompañará el coreógrafo Eduardo Díaz, quien hará estrenos en la danza a ritmo de nuestros instrumentos. Y para el sábado el show será en La casa de Pepe Villalobos, donde vamos a explorar en el criollismo. Veremos qué sonoridades salen del mano a mano con los grupos criollos y sus versiones tradionales de los vals frente a nuestras fusiones.

¿Qué posibilidades hay de que fusiones otros ritmos como un rock con el jazz?

Si escoges hacer música con diferentes mezclas, ya de por sí eso es atrevido en cuanto al respeto de la música. Nuestro conocimiento es en el jazz y el mundo criollo y afroperuano, no me atrevería a agarrar el rock u otro género y llevarlo al jazz, me parecería faltoso. No buscamos marketing.❧