Pablo Heredia confrontó a Fabio Agostini tras rumores con Mayra Goñi [VIDEO]

Fabio Agostini sorprendió a los medios al señalar que Pablo Heredia era un mal amigo y no tenía códigos, provocando que los rumores sobre una supuesta relación con Mayra Goñi se fortalezca. Ante ello, el galán argentino reveló que se reunió con el modelo español para solucionar los problemas y revelar qué pasa entre ambos.

Pablo Heredia conversó con las cámaras de 'Válgame Dios' para confesar cómo se lleva actualmente con Fabio Agostini, luego que el modelo lo llamó traicionero ante cámaras. El actor argentino dejó en claro que no es de su agrado que "hablen injustamente así de él", por ello no dudó en confrontarlo.

"Me junté a tomar algo, a hablar con él porque a mí no me gusta que hablen injustamente de mí porque yo sí tengo códigos, y jamás me metí con Mayra ni nada, y me parece súper injusto", reveló Pablo, quien aseguró que él solo es muy amigo de Mayra Goñi.

"Mayra y yo somos súper amigos, obviamente nos vemos seguido, estamos en las buenas y en las malas y de repente eso lo ha podido tomar a mal", indicó, además dejó en claro que Fabio le parece un buen chico, e incluso dijo que le gustaría que ambos retomen la relación.

"Me da pena porque yo le tengo mucho cariño a Fabio, siempre le dije a Mayra: 'Fabio me parece un tipazo', hemos ido a cenar varias veces, pero le pueden preguntar a Fabio, hemos hablado y hemos arreglado las cosas bien porque hubo solo una confusión", indicó el amigo de Mayra Goñi, quien quiere que ambos estén muy felices.

Declaraciones de Fabio contra Pablo Heredia