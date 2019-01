Magaly Medina arremetió contra Tilsa Lozano por su regreso a la televisión

Las rencillas entre Magaly Medina y Tilsa Lozano continúan. Hace unas semanas, tras enterarse de su retorno a la televisión por la señal de ATV, la expareja de Miguel Hidalgo no dudó en referirse a Magaly: "La televisión ha cambiado, el público no aguanta a una sola persona en pantalla, a menos que sea un Beto Ortiz, que es un capo, pero si es una persona que tiene un vocabulario reducido y mente limitada, no. Necesita un panel para que la soporte", fue lo que mencionó la ex 'Vengadora' en su momento.

Días después, Magaly decidió responder. Fue en una entrevista hecha por un diario local que la conductora tildó de 'tapa huecos' a Tilsa Lozano. "Ella hace así (hace el ademán de bajar la cabeza) a todo porque sino no le dan programa. Ella vive de eso, de tapar huecos, cuando Rodrigo (González) se va, la llaman, es un volante y tienen que tenerla siempre, porque finalmente sus polémicas crean audiencia", señaló para el diario 'Trome'.

Lo que no descartó la conductora de 'Magaly TV, la firme' fue volver a entrevistarla, siempre y cuando no le digan lo que debe o no preguntar. "Esto no es Latina, es ATV y si no quieres, entonces no te sientes en el set". El periodista del medio le recordó la vez que la actriz Andrea Montenegro se fue del set en plena entrevista, a lo que Magaly señaló: "Sería bonito para la audiencia y yo lo disfrutaría mucho, de eso se trata la televisión", agregó.

Magaly Medina volverá a la señal de ATV el próximo 14 de enero con 'Magaly TV, la firme', mientras que Tilsa será el reemplazo de Karen Schwarz en el programa 'En exclusiva' de Panamericana Televisión.