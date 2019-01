Nicola Porcella es internado de emergencia por una fuerte infección [VIDEOS]

El último fin de semana Nicola Porcella tuvo que ser llevado de emergencia a una clínica debido a una inesperada descompensación que sufrió antes de Disney con su hijo y su familia. A la pareja de Angie Arizaga le diagnosticaron con una infección por la presencia de un parásito en su organismo, motivo por el cual los médicos le están realizando distintos exámenes para determinar cómo lo contrajo.

Una vez analizada los resultados de los exámenes, los médicos indicarán la fecha para que el chico reality se someta a una intervención quirúrgica. Una situación que puso triste al 'guerrero', pues tenía toda la emoción de viajar junto a su familia. En una entrevista con el diario El Popular, el participante del programa juvenil de América TV contó que si él decidía viajar pese a estar mal todo hubiera sido mucho peor, pues la infección es baste fuerte.

"No se sabe todavía qué es lo que tengo, pero sí estoy con una infección bastante fuerte y tienen que operarme. Me siguen haciendo exámenes para que me digan cuándo es la operación. Si no hacen la intervención y me iba de viaje, sí era riesgoso. Entonces, me he tenido que quedar acá. Con eso ya no hay problema", detalló la expareja de Angie Arizaga.

En su Instagram Stories, el chico reality compartió algunos videos donde se muestra echado en una camilla y acompañado de sus amigos más cercanos, como por ejemplo Pablo Heredia, Sheyla Rojas. Incluso Jazmín Pinedo fue acompañada de su hija.

Videos que Nicola Porcella compartió en su Instagram Stories

Nicola Porcella





Nicola y Jazmín Pinedo

Sheyla Rojas visita a Nicola Porcella a la clínica