Adamari López lloró al contar la enfermedad que le diagnosticaron [VIDEO]

Antes de finalizar el 2018, la actriz puertorriqueña Adamari López anunció su pronto regreso a la pantalla chica después de haber estado ausente por casi tres meses debido a problemas de salud que la obligaron a, incluso, estar internada en un hospital.

Los compañeros de conducción del programa matutino 'Un Nuevo Día', de Telemundo, recibieron a la actriz de telenovelas en medio de aplausos y de alegría. Luego, la protagonista de 'Amigas y Rivales' tuvo la amabilidad de responder distintas preguntas de parte del público, donde Adamari reveló que su hermano Alberto, siete años mayor que ella, la ha cuidado en esta etapa difícil que ha afrontado.

Luego actriz de telelnovelas de 47 años contó cómo fue que surgió los problemas de salud. "Empezó con una molestia en la garganta y luego fue empeorando. El compromiso de seguir trabajando, porque me gusta lo que hago, me hacía continuar viniendo".

También reveló entre lágrimas que una amiga la llevó al hospital y de ahí no recuerda bien lo que pasó. "Yo recuerdo haber llegado a estacionarnos, de ahí en adelante no recuerdo nada hasta como 4 o 5 días antes de salir pero ya habían pasado casi cuatro semanas.

Adamari López también hizo mención con respecto un poco con respecto a la influenza y problemas respiratorios y lo que le diagnosticaron los médicos.

"Lo que me cuentan es que me diagnosticaron una toxoplasmosis que es una bacteria que me estaba afectando. Pero no era la razón principal por la que estaba ahí, tenía una influenza que me afecto lo suficiente. Había pasado demasiado tiempo, y a la ver pasado demasiado tiempo los pulmones estaban comprometidos, no podía respirar, mi cuerpo no estaba reaccionando", contó la actriz de telelnovelas de 47 años.

Adamari Lopez regresa a 'Un Nuevo Día' y responde preguntas del público

Adamari Lopez aclara todo sobre su salud