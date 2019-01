¿Natalie Vértiz se va a Latina y reemplazará a Jazmín Pinedo? [VIDEO]

Nuevos rumores vienen tomando fuerza sobre el pase de Natalie Vértiz a Latina. En esta oportunidad diversos medios locales han señalado que la exMiss Perú no trabajaría con Jazmín Pinedo, sino sería su reemplazo para conducir el magazine ‘Espectáculos’ del mencionado canal junto a Karen Schwarz.

Lo que estaría provocando estas habladurías estarían motivadas por la ausencia de la esposa de Yako Esquenazi en las últimas ediciones de ‘América Espectáculos’ en las tardes, cuyo puesto ha sido reemplazado por Sheyla Rojas.

Asimismo, llamó la atención que Natalie Vértiz no haya participado en el programa especial que se emitió el pasado sábado con lo ‘Mejor del 2018’, donde estuvieron presentes Nicola Porcella, Rebeca Escribens, Sheyla Rojas, Bruno Bernal y Sheyla Rojas.

La incorporación de la exguerrera se daría para realzar el programa ‘En casa’. Las fuentes que han citado diarios locales no precisaron si era para reemplazar a Jazmín Pinedo o a Mari Calixtro.

Debido a esta reciente información, decenas de fans empezaron a preguntar a Natalie Vértiz si es que firmará contrato con Latina, pero de momento no se ha pronunciado oficialmente.

Natalie y Yako

Hace un par de semanas atrás, Natalie Vértiz acaparó las portadas de diversos portales por una presunta separación de su esposo y padre de su único hijo, Yako Esquenazi. Debido a estos rumores, la modelo salió a desmentir las información que salían, lo mismo hijo su pareja y para sellar la estabilidad de su matrimonio ambos empezaron a publicar fotos y videos en familia a través de sus redes sociales.

De la conducción a la actuación

La modelo Natalie Vértiz ha ganado terreno en la conducción de espacios de espectáculos en América TV. Ese no es el único desafío al que se tendrá que enfrentar. La ex integrante de 'Esto es guerra' dará el gran salto a la pantalla grande con la nueva producción cinematográfica de Aldo Miyashiro. Su ingreso al elenco de 'Once machos 2' fue confirmada en redes sociales.