¿La nueva conductora de EEG? Rebeca Escribens emociona con su respuesta

La salida de María Pía Copello de ‘Esto es Guerra’ generó conmoción, sobre todo entre los seguidores de ‘Las Cobras’ y ‘Los retadores’, equipos a los que ella defendía en el reality juvenil de América Televisión.

Tras despedirse de sus miles de seguidores, de los chicos realities y de Mathías Brivio, su partner, María Pía Copello se fue por la puerta grande y en medio de la alegría por ver campeonar a su equipo. Desde entonces la producción de ‘Esto es Guerra’ ya está analizando las opciones para reemplazar a la querida conductora de televisión.

Uno de los nombres que suena fuerte para ser la próxima compañera de Mathías Brivio es Rebeca Escribens, la guapa conductora de televisión.

Ante la ola de rumores, la conductora de ‘América Espectáculos’ y ‘Mujeres sin filtro’ rompió su silencio y habló sobre ser la posible reemplazo de María Pía Copello.

“Sí he leído (sobre los rumores) y escuchado a los fans de ‘Esto es Guerra’ (que la piden como conductora). Es bonito que te consideren, no lo voy negar, pero no he recibido ninguna llamada ni he conversado con las cabezas del programa”, señaló Rebeca Escribens sobre la posible oferta de trabajo.

Al ser consultada si es que aceptaría si le hacen la propuesta para ser la nueva conductora de ‘Esto es Guerra’, Escribens señaló: “Hay que evaluar muchas cosas. Yo también tengo hijos al igual que María Pía y sé que para ella ha sido difícil. Imagínate tener que salir a Pachacámac (al canal) cuando sus hijos regresaban del colegio y cuando ella retornaba, ya estaban dormidos. Yo tengo dos (hijos), uno ya está hecho y derecho, pero el otro tiene 9 años y me necesita”.

“No quiero cometer los mismos errores y dejar pasar cosas importantes, como hice con el mayor, por labrarme un futuro. Yo sí quiero aprovechar a mis hijos”, añadió la figura de América Televisión.

María Pía se despidió de EEG entre lágrimas