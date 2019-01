Renzo Padilla: “Acá todo el mundo cree que sabe de salsa y no sabe ni un carajo”

El cantante peruano Renzo Padilla es un gran ejemplo de superación. Además de haber hecho coros para las estrellas de Fania y Eddie Palmieri, el salsero de Barrios Altos integra la delantera de la poderosa orquesta Narváez.

Pese a sus logros, Renzo Padilla no tiene la oportunidad de sonar en la Frecuencia Modulada. Menos aún de darse baños de popularidad como quizás otros sí, tales son los casos de los salseros Josimar Farfán, Yahaira Plasencia y Daniela Darcourt.

Con mucho esfuerzo el artista peruano ya tiene su primer disco -sin covers- bajo el brazo, ‘El borincaico’, que está disponible en las principales plataformas de música vía streaming.

En ‘El borincaico’, trabajo realizado íntegramente en Estados Unidos, participan músicos de talla mundial como Adalberto Santiago, Eddie Montalvo, José Mangual Jr., Luisito Carrión y Reynaldo Jorge, entre otros.

En entrevista con Salserísimo Perú, Renzo Padilla reveló lo difícil que fue realizar su primer trabajo discográfico. “Sacar un disco en Nueva York no es nada fácil, es costoso, pero felizmente todos me colaboraron. ¿Y qué me cobraron? Adalberto Santiago, un sandwich de 5 dólares. Marc Quiñones, un pollo a la brasa peruano. Todo eso se lo agradezco a ellos, porque sin ellos, el disco no estaría listo”, comenta.

¿Por qué no suena en las radios? Padilla cree que hay una mano negra que evita que suene en las radios.

Por otro lado, el salsero cuenta que el mercado peruano lo obligó a cambiar su setlist de temas para cada presentación; hecho que no lo enorgullece. Ahora, tocar más “salsa romántica”. Y no es todo, Padilla siente que aquí (en Perú) es donde más lo han criticado en su carrera. Incluso, cuenta, algunos empresarios quisieron intervenir en su forma de vestir “para que esté a la moda, con relojes y cadenas de oro”.



“Lo peor es que acá todo el mundo cree que sabe de salsa y no sabe ni un carajo. Yo una vez le dije al dueño de una discoteca: ‘usted podrá tener un negocio de salsa, pero el día que sepa quién es Many Oquendo, Eddie Palmieri, Ray Barretto y Luis Perico Ortiz [porque todo el mundo sabe quién es Héctor Lavoe, Frankie Ruiz y Willie Colón], pero cuando usted conozca a esos personajes y sepa de sus temas, ese día yo lo voy a respetar como un salsero. Usted lo que sabe es facturar, nada más’”, expresó.