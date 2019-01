Diego Boneta, se lanza como productor

Sin duda alguna, el 2018 fue decisivo en la carrera de Diego Boneta, pues, 'Luis Miguel: la serie', una producción de Netflix lo encumbró como la figura del año y además, lo hizo replantear sus metas profesionales: se concentró en la actuación antes que en la música. "Sí que fue un año muy importante en mi carrera profesional, me cambió todo, por completo. Tengo una perspectiva muy distinta. Yo pensé que podía alternar la música con la actuación, pero así, a este ritmo, es imposible. Hacer películas, series, los compromisos, te absorben todo y no se puede compaginar", ha confesado al diario mexicano Reforma.

"Por lo pronto, el 2019 lo voy a dedicar a mis proyectos de actuación y buscar más personajes. Quiero crecer, y tengo muchos más proyectos que me harán apostar por esto. La música será para dentro de dos años, no la dejo, pero de momento no",, añadió. Es seguro, que Boneta quiere aprovechar el buen momento que está viviendo. Y es que su paso por la serie biográfica de 'El Sol de México' sirvió para que el actor catapultara su carrera a Hollywood, consiguiendo un papel en la nueva película de 'Terminator', a estrenarse en noviembre de 2019 y en la que comparte créditos con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton.

Sobre el estreno de la segunda temporada de 'Luis Miguel, la serie', Boneta confesó que tardará más de lo previsto. "Estrenamos en abril (2017) la primera temporada, y para abril de este 2019 no va a haber nada. La primera la rodamos antes de que acabara el año (2017) y hoy en día ni siquiera hay guión, porque todos queremos uno de calidad espectacular, queremos que sea muy superior. Sí tenemos muchas ganas de hacerla, nos gustaría, fue una gran responsabilidad y un gran orgullo hacerla, pero, por lo mismo, nos tomaremos el tiempo para ver qué se puede hacer. Por el momento no hay segunda temporada, no hay, siquiera guion", agregó revelando sus proyectos inmediatos. "Pronto les daré una sorpresa a todos, porque voy a empezar mi propia (compañía) productora, y sí que me emociona porque eso significa más responsabilidad y, sobre todo, crecimiento en otros aspectos de mi profesión. Todavía no puedo anunciar qué produciremos, pero será algo fantástico".