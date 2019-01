Carlos Galdós: "El descanso terminó"

¿Cuántas veces has sentido que todo lo planeado para tu vida se va por un hoyo en un segundo? ¿Cuántas veces, esa persona que elegiste como pareja de toda la vida está a punto de dejarte y tú no sabes el por qué? Estas y otras interrogantes serán resueltas en '2 horas para ser feliz', unipersonal con el que Carlos Galdós regresará a los escenarios. Allí estará acompañado por su banda musical, en una rutina de 120 minutos de duración.

A lo largo del espectáculo, el exconductor de 'La Noche es Mia' compartirá con sus seguidores la fórmula de una mejor manera de vivir y los diferentes escenarios que él ha tenido que recorrer en su incesante búsqueda de la felicidad: psicólogos, psiquiatras, terapias de pareja y de amigos, pasada de huevo, lectura de cartas, rituales, yoga; y, todo aquello que creemos nos ayudará a encontrar la dicha plena, en clave de humor, por supuesto. Apelando a jocosas y divertidas dinámicas, está dispuesto a derrumbar el mito de que para ser feliz hay que tener una vida perfecta. "No somos perfectos, nuestras parejas tampoco lo son. Al final de estas dos horas de espectáculo, entre risas y reflexión, podremos aligerar el alma y terminar con una sonrisa dibujada en el rostro" promete el comediante.

Carlos, agregó "Terminó el descanso, creo que ya es hora de regresar a los unipersonales. Después de 16 años continuos de presentar mis shows, durante el 2018 decidí parar y no me arrepiento, fue un año lleno de aprendizajes. Ahora, regreso con las pilas recargadas, dispuesto a recorrer el Perú. Empezaremos por Lima, Trujillo y Arequipa". Además, tras unas breves vacaciones, anunció que retomará sus labores de conductor radial y lo hará por partida doble. Además de su espacio vespertino en radio Capital, desde este lunes 7 de enero, tendrá a su cargo la conducción del programa 'Rock’ n Shock', que se emitirá de 7 a.m. a 10 a.m. por radio Oxigeno. Respecto a '2 horas para ser feliz', se presentará el 15 y 16 de febrero en Teatro Peruano Japonés, el 23 de febrero en Teatro UPAO – Trujillo y el 2 de marzo en el Teatro Municipal – Arequipa.