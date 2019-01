¿Angie Jibaja embarazada? Imagen delataría el estado de la polémica modelo

La siempre polémica Angie Jibaja volvió a acaparar miras luego de aparecer en un concierto en el Callao donde se la vio fuera de sí, aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena. En este evento su estado llamó la atención, pero también generó preocupación por su estado físico.

Según el canal de YouTube, Aquipues.com la ex de Jean Paul Santa Maria se encontraría embarazada por el abultado abdomen con el que se dejó lucir. “Si ustedes se percatan bien. O Angie está subida de peso o está embarazada”, indicó la voz en off de dicho espacio.

Al pie de video que tomó las imágenes del programa ‘Válgame Dios’ los internautas se mostraron preocupados por Angie Jibaja, debido a que habría recaído en sus problemas de adicción.

“Sinceramente la veo muy mal, actuando de esa forma fuera de sí, necesita ayuda urgente, sino corre mucho riesgo su vida y la de su bebé si es que fuera cierto que estuviera embarazada”, escribió una internauta.

“Soy una adicta y una loca", expresó Angie Jibaja

Durante la participación de Angie en el mencionado concierto se dirigió al público con frases desvariadas y le constaba mantenerse quieta sobre el escenario.

“No he venido de 'boleto', pero la he pasado muy bien con la gente. Me siento cómoda acá (...) Soy una adicta y una loca", dijo la ‘Chica de los tatuajes’ cuando tomó el micrófono en el show.

Como se recuerda, Angie Jibaja culminó su relación con Brayan, un cantante de 19 años, los motivos no fueron revelados; sin embargo, desde aquella fecha la modelo estaría llevando una vida desordenada.



