Madonna, responde a sus críticos con gran ironía

Aunque Madonna no es de prestarle atención a las críticas en las redes sociales y burlas que puedan hacer de su vida, 'La Reina del Pop', esta vez no se quedó callada. La famosa se defendió y habló claro sobre las imágenes de su trasero en las que luce totalmente desproporcionada. Como se recuerda, la polémica cantante se dejó fotografiar junto a su hijo David a fines de diciembre en un bar de Nueva York, donde cantó dos temas y un breve discurso que la propia artista difundió en su perfil de Twitter.

Como era de esperarse, las imágenes se viralizaron en redes sociales generando todo tipo de reacciones debido al tamaño de los glúteos de la cantante, el cual lucía una talla no vista con anterioridad. Rápidamente, en las redes sociales, la fotografía de Madonna, recibió críticas, sin piedad. Algunos comentarios vertidos en la red socia, señalaron que 'La Reina del Pop', habría pasado por el quirófano para conseguir la medida deseada, la cual ha sido comparada con la talla de la soliacité Kim Kardashian, la esposa del rapero Kanye West.

¿Pero que hizo Madonna ante la lluvia de críticas? Pues fiel a su estilo, no se ha quedado callada y ha compartido una foto en su cuenta de Instagram para poner fin a los comentarios. "Buscando desesperadamente la aprobación de nadie… y con derecho a la libre voluntad sobre mi cuerpo, como todo el mundo!! Gracias 2019! Va a ser un año increíble". La artista agregó los hashtags de libertad, respeto, No a La Discriminación y sin miedo. Con este posteo, la artista no desmintió ni confirmó si se sometió a un aumento de glúteos, solo pide respeto.