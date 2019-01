Nicola Porcella confesó que su madre no quiere que vuelva con Angie Arizaga

Nicola Porcella sorprendió a propios y extraños con sus más recientes declaraciones sobre su ex relación con la modelo Angie Arizaga. Según reveló el integrante de 'Esto es Guerra', su madre no desea que él retome su relación con su ex pareja sentimental.

"Mi mamá no es participe que yo vuelva con Angie (Arizaga). Mi familia no quiere por temas de nosotros y sienten que no nos hacemos bien. Imagino que la familia de ella, también han visto tantas cosas y no quieren que hablemos", expresó el integrante de Esto es guerra.

Las declaraciones de Nicola Porcella se dieron en la última edición de su secuencia de espectáculos para América Noticias, donde fue intervenido por su compañera Sheyla Rojas

Madre de Nicola Porcella habla de la situación sentimental de su hijo

Se ha especulado mucho de las salidas de Porcella. Al guerrero se le relacionó con Brunella Merino, y trascendió que no tardaría en formalizar su relación, sin embargo, eso no sucedió y el ha declarado en varias oportunidades que está soltero.

Y fue justamente, a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, que su madre habló de su situación sentimental tras una pregunta del chico reality. "Ma escúchame, ¿te gusta que esté así soltero?", y Fiorella Solimano, madre del guerrero no duda en responder: "Sí, hijito".

Y Nicola pregunta: "¿Y si consigo una chica?"; "Pero que te quiera mucho", fue el pedido de la madre a la futura novia del capitán histórico. De ahí ambos se reín porque la señora Fiorella intentó darle besos a su hijo.