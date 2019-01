Ellen DeGeneres respalda a Kevin Hart y pide que regrese como conductor de los Premios Óscar 2019

Durante la última edición de The Ellen DeGeneres Show, la conductora Ellen DeGeneres invitó a los estudios de su programa al polémico comediante Kevin Hart, quien ha sido duramente criticado por escribir mensajes homofóbicos en sus redes sociales. En el encuentro, la comediante DeGeneress le brindó su total apoyo y le pidió que continúe en carrera como anfitrión de los Premios Óscar 2019, al cual el actor renunció semanas atrás.

La conductora de The Ellen DeGeneres Show le dirigió unas sentidas palabras: "Hay muchos haters allá afuera. Lo que sea que esté pasando en Internet, no les prestes atención. Son un pequeño grupo de personas haciendo mucho, mucho ruido", mencionó Ellen DeGeneres.

En la extensa entrevista que Ellen DeGeneres sostuvo con el comediante, hablaron sobre la decisión de Kevin Hart de renunciar al puesto de anfitrión de los Premios Óscar 2019, luego de que se hicieran públicos los comentarios y tuits homofóbicos realizados por este, hace un tiempo atrás.

Luego de uno de los primeros cortes comerciales del programa, Ellen DeGeneres confesó que llamó a la Academia esa misma mañana para sugerir, nuevamente, la participación de Hart como anfitrión de los Premios Óscar. Para la conductora de The Ellen DeGeneres Show, Kevin Hart es una persona idónea para el puesto de anfitrión: "yo te estoy diciendo a ti, como una de las personas más inteligentes que conozco, una de las personas más divertidas que conozco… que lo que tendremos contigo como anfitrión de los Oscars será sofisticación, clase, hilaridad, que tú crezcas como persona", agregó DeGeneres.

La entrevista sostenida por la conductora de The Ellen DeGeneres Show con Kevin Hart no tardó en recibir duros comentarios por parte de los usuarios de redes sociales como Twitter, quienes criticaron a la comediante por respaldar a una persona que insultó a la comunidad gay.

It hurts to see your hero's fall. I thought Ellen was a bigger person than this, I was wrong.

I must disagree - he shouldn’t be host and if he does come back I won’t be watching @TheAcademy