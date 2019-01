Angie Jibaja en concierto del Callao: "Soy una adicta" [VIDEO]

Angie Jibaja viene alarmando a sus fans al confesar públicamente sus adicciones. La modelo fue parte de un concierto realizado en Bellavista, Callao, para recibir el Año Nuevo. Ella llegó en un estado preocupante y bajo el efecto de sustancias alucinógenas.

Su visita en el primer puerto fue registrado por los asistentes y posteriormente fue presentado en el programa 'Válgame Dios' de Latina, donde se logró ver que Angie Jibaja apenas podía dirigirse al público.

Fue precisamente en la presentación de la orquesta 'Barbaro Fines y su Mayimbe', donde la 'Chica de los tatuajes' lució totalmente descontrolada en el escenario.

Con pasos descoordinados y con un top que dejó poco a la imaginación, Angie Jibaja se dirigió al público chalaco para decir lo siguiente: "No he venido de 'boleto', pero la he pasado muy bien con la gente. Me siento cómoda acá".

Sin embargo lo preocupante vendría después. Lejos de expresar palabras de motivación para sus admiradores, la modelo señaló: "Soy una adicta y una loca".

Cabe recordar que antes de las celebraciones de Año nuevo, Angie Jibaja utilizó su cuenta de Instagram para realizar una transmisión en vivo que alarmó a sus familiares y admiradores.

Entre lágrimas, la polémica figura del espectáculo local reveló que se encuentra demasiado triste y espera que esa no haya sido la última vez que la vean con vida.

"Ojalá no sea la última vez que me vean y si es que me levanto de esta, puedan ver a la yo de siempre: guerrera, que sigue adelante que sigue sus sueños. Ojalá. Esta vez es muy difícil. Estoy demasiado triste", se le escuchó decir.