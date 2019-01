Geraldine Bazán rompe su silencio y habla de relación con Satiago Ramundo

Geraldine Bazán rompió su silencio y reconoció que si mantiene una relación con el actor argentino Santiago Ramundo. La ex de Gabriel Soto dijo que se daría una oportunidad, pero que por lo pronto es darle tiempo al tiempo.

En un reciente entrevista para la revista TV y Novelas, Geraldine Bazán habló todo cuanto pudo sobre Santiago Ramundo, quien ha ganado mayor protagonismo gracias a la relación que inició con la ex de Gabriel Soto.

Geraldine Bazán se despidió de un agitado 2018, donde además de estar en boca de todos por la separación con el padre de sus hijas, cerró un ciclo lleno de trabajo en diversas producciones de telenovelas.

La actriz de 35 años detalló que ha decidido darle una oportunidad a su corazón, pero tiene mucho que agradecer a la presencia de sus dos herederas, quienes han tomado un papel muy importante en su vida. Geraldine Bazán no descartó poder iniciar un romance oficial con el actor argentino.

En ese contexto, Geraldine Bazán admitió que están en el proceso de conocerse, tal como lo dijo el actor argentino Santiago Ramundo, quien además reveló que la actriz es una hermosa mujer de agradable compañía.

"Muchas veces no entendemos por qué suceden las cosas o que actitud y decisiones tomar ante ellas. Al final, cuando obras de la mejor manera, pero pensando también en los que te rodean y deseas lo mejor para el resto de la gente, entiendes que los ciclos a veces terminan y tienen un proceso", declaró a la revista TV y Novelas.

Respecto a la relación que mantiene con el actor Santiago Ramundo, Geraldine Bazán fue muy enfática: "La verdad, no hay nada qué aclarar, no hay nada oscuro. Somos dos personas adultas que se están conociendo; a veces se piensa que es nuestro deber decir todo lo que hacemos en la vida, y pues no".

Geraldine Bazán indicó que la vida le ha enseñado muchas cosas y una de ellas es ser prudente frente a la prensa, no siempre revelando detalles muy personales.

Geraldine Bazán y Santiago Ramundo en Instagram