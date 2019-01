Patricia del Río se enfrenta a Claudia Cisneros por atacar a ‘Chema’ Salcedo

El periodista Carlos Villarreal utilizó su cuenta de Twitter para despedirse del periodista José María ‘Chema’ Salcedo, quien decidió alejarse de RPP Noticias, tras haber trabajado durante varios años en la radio.

“El genial Chema Salcedo. Cómo lo extrañaremos en @RPPNoticias”, expresó Carlos Villarreal junto a la foto donde el periodista posa con ‘Chema’ Salcedo.

Algunos periodistas como Pilar Higashi también lamentaron la salida del reconocido periodista de la emisora local. “Y nosotros como oyentes @RPPNoticias”, tuiteó. Sin embargo no tardaron las críticas.

La periodista Laura Grados criticó duramente a Salcedo por su forma de hacer periodismo. “Pero si en los últimos años el Chema Salcedo se dedicó a difundir machismo, clasismo, a defender lo indefendible (a Joaquín Ramírez investigado por la DEA) y a soltar xenofobia contra venezolanos. Que ya no este es saludable para RPP y para el Perú”, manifestó la comunicadora de Utero.

Claudia Cisneros también se sumó a la ola de críticas. “Lamentablemente es así. Alguna vez fue un periodista íntegro. Algo le pasó en los últimos 10 o 15 años. Se Raúlvarguizó. Penoso final de carrera”, expresó en Twitter.

Rápidamente Cisneros encontró respuesta en Patricia del Río, colega de José María Salcedo. La periodista de RPP Noticias aseguró que tanto a Claudia como a Laura Grados les falta trayectoria.

“Chema es un gran periodista, les falta demasiada carrera por delante a ustedes para saber en qué momento se equivocarán. Se va por razones de salud. Les agradeceré escojan un momento mejor para hacer su crítica. Se los pido con todo respeto. Chema siempre fue sincero y eso es invalorable”, expresó en Twitter.

Claudia Cisneros lamentó la situación de ‘Chema’, pero no se retractó. “Una pena, no sabía lo de la salud. Pero que fue defensor del fujimorismo no es una opinión. Es un hecho comprobable en muchas de sus entrevistas y opiniones. Espero se recupere pronto”, añadió en Twitter.