Andrés Vílchez confirmaría relación con Alessandra Fuller en revelador mensaje 

Andrés Vílchez y Alessandra Fuller continúan sorprendiendo a sus miles de seguidores al lucirse más juntos que nunca a través de las redes sociales como Instagram, provocando que los rumores sobre un posible romance tomen cada vez más fuerza. Y hoy fue el actor quien habría confirmado todo con un revelador mensaje.

La pareja de actores continúa disfrutando de sus vacaciones juntos tras pasar Año Nuevo 2019 acompañándose. Pese a que en más de una ocasión han dejado en claro que son amigos, una reciente fotografía compartida en Instagram provocó que los sueños de miles de fanáticos puedan convertirse en realidad, ya que ambos habrían dado el siguiente paso.

“Aquí les comparto la última foto del viaje ♥️ Love u bf @andresvilchezzz”, fue la leyenda que Alessandra Fuller usó para la imagen donde aparece junto a Andrés Vílchez. Como era de esperarse, el actor no dudó en contestar en la instantánea con un curioso mensaje: “Love you amore”, fue la respuesta que emocionó a todos sus seguidores.

Patricio Parodi confirma relación

Como se recuerda, el guerrero Patricio Parodi también sorprendió a los fans de la pareja de VBQ, debido a que comentó una publicación donde los felicitaba por la relación que ambos mantenían. “Qué linda pareja, bendiciones chicos”, escribió entre las opiniones de la foto, confirmando así que el dúo de actores habría llevado su romance en las pantallas a la vida real.

La expareja de Ale Fuller también no se quedó atrás y dedicó un mensaje a sus colegas, con quienes compartió roles en 'Ven, baila, quinceañera': "No sé si están o no, pero si son ciertos los rumores, le deseo lo mejor a ‘Ale’, que sea feliz. Es una persona con la que he compartido cosas lindas y si ha elegido a Andrés, pues felicidades. Él me parece una buena persona, espero que la cuide y la haga feliz", comentó Pablo Heredia a un medio local, confirmando así sus buenos deseos para la pareja.