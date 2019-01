Ryeowook de Super Junior conmueve a fans con 'Drunk In The Morning' [VIDEO]

Luego de haber cumplido su labor como ciudadano coreano y haber permanecido más de 20 meses en el servicio militar, Ryeowook de Super Junior hace su regreso con su segundo mini álbum en solitario titulado 'Drunk In The Morning' (Ebrio en la mañana).

El cantante de Kpop emociona a sus E.L.F. (fans de Suju) de todo el mundo con su melodiosa voz tras la liberación de su videoclip a través del cana SM Town en YouTube, en las primeras horas ya superó los 200 mil reproducciones.

'Drunk In The Morning' expresa sentimiento que puede sentir una persona ebria y no puede salir de este estado por tener el corazón roto (decepción amorosa).

El segundo mini álbum de Ryeowook consta de siete canciones: I'm not over you, One and Only, Drunk in the morning, Without You, Something Good, Sugar y The 2nd Story.

Puedes escuchar 'Drunk In The Morning' en las siguientes plataformas: iTunes & Apple Music, Spotify, and Google Play Music ► smarturl.it/DrunkOnLove

Videoclip de 'Drunk In The Morning' - Ryeowook (Super Junior)

Super Junior: Ryeowook - 'Drunk In The Morning' traducción español

Una taza a la izquierda delante de mis ojos

Creo que es una despedida que no podía compensar.

Espero que

La sílaba parece desbordarse.

Es la última vez que fuiste.

[Coro 1]

Todavía borracho para usted

Todavía estoy borracho en usted

Sus huellas del descanso que son mis huellas

Todo era felicidad.

Por favor, vuelve Ah

Estoy borracho con anhelo de que

[Verso 2]

Incluso si el mundo es borrosa

Tontamente, que esté claro

[Coro 1]

Todavía borracho para usted

Todavía estoy borracho en usted

Sus huellas del descanso que son mis huellas

Todo era felicidad.

Por favor, vuelve Ah

Estoy borracho con anhelo de que

[Verso 3]

¿Cuánto tiempo tiene que tragar?

Esta es la noche Oh

Me tragué más cuando me separé

Esperar a la mañana.

[Coro 2]

Un poco más bebido contigo

Quitar la vista de que

En mi mente en su memoria

Preciosos seres queridos

Por favor, vuelve Ah

Me llevan a usted y borracho en ese momento



Estoy borracho en un largo adiós que no tendrá fin.