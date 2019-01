Encuentran canción perdida de Pink Floyd junto al violinista Stephane Grappelli [VIDEO]

Pink Floyd es una de las bandas más reconocidas a nivel mundial. El nivel musical que alcanzó durante su trayectoria no solo se basa en la innovación de incorporar sonidos de otros géneros a sus canciones, sino que durante ese descubrimiento sonoro la agrupación tuvo colaboraciones de otros músicos, como es el caso de una de las leyendas del jazz: el violinista Stephane Grappelli.

Grapelli participó de la grabación de algunos discos de músicos de la talla de Oscar Peterson, Philip Catherine, Paul Simon, David Grisman, entre otros. La pieza de Pink Floyd con la que el músico francés colaboró es 'Wish you were here', una de las canciones más famosas de la banda, que se encuentra dentro del disco The Dark Side on the Moon. ¿Se imaginan? Roger Waters, Nick Mason, David Gilmour y Richard Wright tocando en 1975 en el estudio junto a uno de los violinistas más importantes del siglo XX.

Ante el suceso, el baterista de la banda, Nick Mason, comentó lo siguiente: "Creo que esa fue la joya de la corona en particular. Supuse que se había perdido para siempre. Pensé que habíamos grabado sobre ella. Es maravilloso que todavía exista.". La versión se creyó eliminada debido a los cambios que surgieron en el disco. "No puedo aun entender por qué no la utilizamos en su momento. Es precioso, creo.", agregó.

Sin embargo, el músico francés, fundador del Quinteto del Hot Club de Francia junto al guitarrista Django Reinhardt, murió en 1997 y no pudo ver su trabajo realizado. ¿Cómo fue que surgió esta colaboración? Según contó Mason, esta se produjo de casualidad, debido a que Stephane Grappelli ensayaba en un estudio cercano, así que se acercó al lugar donde estaba la banda para saludar y, en un momento determinado, algún integrante de la banda lo invitó a tocar. Sin duda, un lujo.

Escucha la versión de 'Wish you were here' junto a Grappelli