Laura Bozzo arremete contra Keiko Fujimori por decepcionarla [FOTOS]

Cuando el Fiscal de la Nación removió a José Domingo Pérez y Rafael Vela del Equipo Especial del caso Lava Jato, Fuerza Popular apoyó la decisión de Pedro Chávarry Vallejos.

Al día siguiente, el presidente Martín Vizcarra dio a conocer que el miércoles 2 de diciembre presentaría ante el Congreso el proyecto de ley que declara en estado de emergencia el Ministerio Público.

Para sorpresa de muchos peruanos, Keiko Fujimori apoyó que se declare en emergencia el Ministerio Público.

Desde prisión, la lideresa de Fuerza Popular respaldó la decisión de Martín Vizcarra para declarar en estado de emergencia la Fiscalía, pese a que desde la bancada fujimorista apoyaron la salida de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, ordenados por Pedro Chávarry.

“Por eso invoco a Fuerza Popular a apoyar y priorizar la declaratoria de emergencia de forma inmediata”, indicó.

Aunque su decisión fue apoyado por miles de personas, otras como la conductora de televisión Laura Bozzo cuestionaron duramente a la hija de Alberto Fujimori por cambiar de postura y apoyar que se declare en emergencia a la Fiscalía.

“¿Qué se puede esperar digna hija de su padre (Alberto Fujimori) que renunció por fax a la presidencia de la República, una cobarde que se arrodilla ante (Martín) Vizcarra = la misma mie***, porque el que no la debe no la teme”, expresó Laura Bozzo en Twitter.



Keiko Fujimori se pronuncia en Twitter

La lideresa de Fuerza Popular se pronunció a través de Twitter para expresar su apoyo para que el Ministerio Público sea declarado en emergencia. La postura de Keiko Fujimori contra el fiscal José Domingo Pérez se ha tornado a favor de una reforma integral tras las decisiones anunciadas por el presidente Martín Vizcarra.



Con prisión preventiva, la hija de Alberto Fujimori recordó que sigue enfrentando los momentos más difíciles de su vida. Sin embargo, prefirió negar cualquier influencia sobre la Fiscalía.

“Si tuviera alguna influencia, no estaría 65 días en prisión, lejos de mis hijas y mi esposo”, sostuvo. Añadió que “si algo he entendido en todo este tiempo es que el fuego se apaga con agua, no con más fuego. Los peruanos necesitan volver a confiar en sus instituciones otra vez”.