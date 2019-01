Pablo Heredia sorprende con mensaje a Ale Fuller y Andrés Vílchez por supuesta relación

Alessandra Fuller y Andrés Vílchez continúan emocionando a sus miles de fans con los rumores cada vez más fuertes sobre su supuesta relación, provocando todo tipo de reacciones de sus seguidores; sin embargo, jamás imaginaron que Pablo Heredia se pronunciaría al respecto e incluso les enviaría un mensaje ante la nueva etapa que estarían viviendo.

Luego del comentario de Patricio Parodi que confirmaba la relación entre Alessandra Fuller y Andrés Vílchez el cual llenó de emoción a todos los seguidores de la pareja, ahora es el turno del ex novio de la joven actriz. El galán argentino decidió no quedarse callado ante la nueva pareja de la farándula, por ello les dedicó un mensaje.

"No sé si están o no, pero si son ciertos los rumores, le deseo lo mejor a ‘Ale’, que sea feliz. Es una persona con la que he compartido cosas lindas y si ha elegido a Andrés, pues felicidades. Él me parece una buena persona, espero que la cuide y la haga feliz", comentó Pablo Heredia a un medio local, confirmando así sus buenos deseos para la pareja.

Como se sabe, desde hace varios meses los rumores sobre la relación entre ambos actores se ha ido fortaleciendo; sin embargo, terminaron confirmados con el mensaje que envió el integrante de 'Esto es Guerra' en Instagram: "Qué linda pareja, bendiciones chicos", indicó el la red social.

Hasta el momento ninguno de los actores se ha pronunciado al respecto, pero los medios y sobre todo los fans están al pendiente de la respuesta sobre su presunta relación.