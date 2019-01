Daryl Dragon: Muere el cantante del dúo Captain and Tennille a los 76 años de edad

El famoso músico Daryl Dragon, integrante del dúo Captain and Tennille, falleció el miércoles 2 de enero a los 76 en Arizona, Estados Unidos, debido a una insuficiencia renal, informó su publicista Harlan Boll mediante un comunicado de prensa.

Toni Tennille, quien fue su compañera en Captain and Tennille y esposa entre 1975 y 2014, estuvo presente al momento de la muerte de Daryl Dragon.

"Era un músico brillante con muchos amigos que lo querían mucho", sostuvo la integrante del recordado dúo Captain and Tennille.

Recordemos que Daryl Dragon y Toni Tennille saltaron a la fama por canciones como "Love will keep us together" y "Do that to me one more time".

Daryl Dragon y Toni Tennille estuvieron casados durante 39 años; sin embargo, la pareja optó por el divorcio en 2014, pero continuaron siendo amigos.

Cabe mencionar que antes de integrar el dúo Captain and Tennille, Daryl Dragon fue parte de los Beach Boys, pero llevó su carrera a otro nivel con Captain and Tennille.