El cambio de look de Sebastián Yatra que ha generado hilarantes comentarios

Sebastián Yatra, artista musical colombiana, inició el año 2019 con total cambio de look que ha dejado impactados a sus seguidores de Instagram. En la foto que publicó se observa al intérprete de "Robarte un beso" sin barba, la cual hace que parezca otra persona, pues luce completamente distinto.

"Fue un año con el que soñé toda mi vida.. Gracias a todos por tanto amor y por acompañarme en esta aventura :) Voy a aprovechar para desconectarme un tiempo con mi familia y disfrutarlos al máximo Volveremos este mes, recargados y listos para compartirles nuestro nuevo sencillo #UnAño al lado de mis hermanitos de @reikmx", escribió el cantante de 24 años en la citada red social donde cuenta con poco más de 9 millones de seguidores.

Su publicación ha alcanzado más de 750 mil 'me gusta' en menos de 24 horas y los seguidores de Sebastián Yatra, además de dejarle un saludo por Año Nuevo, están comentando con respecto al aspecto de su rostro.

"Ya no te cortes más", "Déjate crecer la barba", "Qué pasó con la barba", "Definitivamente la barba es el maquillaje de los hombres", "El peor error, quitarte la barba", ""Ya no te cortes más", "Déjate crecer la barba", "Qué pasó con la barba", "Definitivamente la barba es el maquillaje de los hombres", "Te ves mejor con barba así eres lindo pero te ves mucho mas guapo con barba", "pero que carajos, que te crezca la barba ya por favor te vez terrible", "No era su belleza real, era puro filtro", "nunca mas te quites la barba te ves mejor con ella", "Cuando se te acaba el maquillaje y no tienes plata para mas", escribieron algunos usuarios de Instagram que siguen a Sebastián Yatra.

