Evelyn Vela felicita a su hermana por redes sociales tras asumir cargo como alcaldesa [FOTOS]

Emma Mejía Venegas, hermana de Evelyn Vela, juramentó hoy como la nueva alcadesa de la Municipalidad Provincial de Ica. Como se sabe, Javier Cornejo Ventura, el candidato oficial a alcalde del movimiento regional Obras por la Modernidad, fue retirado de la contienda por el Jurado Nacional de Elecciones por tener una sentencia consentida.

Tras la victoria, hoy se realizó la ceremonia de juramentación donde se hizo presente la popular 'Reina del Sur'. Evelyn fue la encargada de fotografiar el momento, además no dudó en compartir su emoción a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Juramentación de la alcaldesa de Ica. Felicitaciones en este nuevo reto de tu vida, sé que lo lograrás, no porque seas mi hermana, si no porque sé lo guerrera y luchadora que eres, así que a darle con todo por nuestro Ica querido para que este limpio y seguro. Con la mano de Dios todo lo lograrás", fue lo que escribió la exmejor amiga de Melissa Klug.

La publicación superó los 5 mil 'me gusta' y sus fans no dudaron en escribirle y enviarle mensajes. "Esperemos que la nueva alcaldesa sea la mujer que hemos estado esperando todos los iqueños y que acabe con las pistas llenas de huecos y con tanta basura en las calles. Esperemos que haga el cambio. Felicidades", "Los mejores deseos y éxitos para que haga las cosas bien por nuestra querida Ica (nací, crecí y cada vez que vuelvo me da una pena ver la tan descuidada)" y "Buena suerte para la nueva alcaldesa de Ica, que todo le vaya muy bien y cumpla todas sus metas por el bienestar de esa linda tierra", son algunos de los comentarios que se pueden leer.