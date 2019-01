Angie Arizaga entristece a fans al revelar enfermedad tras diagnóstico médico [VIDEO]

Angie Arizaga sorprendió a sus miles de seguidores al no formar parte de la final de 'Esto es Guerra' a raíz de sus complicaciones de salud que la llevaron a estar internada en una clínica; sin embargo, hasta el momento se desconocía cuál era la causa de su delicado estado. Hoy la guerrera decidió salir al frente para dar una lamentable noticia.

Como se recuerda, mucho se dijo sobre el estado de la 'Negrita', ya que en un inicio se presumía que se trataba de una caso de agotamiento y estrés, pero el diagnóstico terminó siendo más severo. Para poder reponerse, necesitará cuidar mucho su alimentación y no realizar ningún tipo de actividad física, según las indicaciones.

La modelo contó que sufre de hepatitis reactiva, una enfermedad que pudo ser contraída por comer algo en la calle que pudo caerle mal o haber realizado esfuerzo físico extremo. Tras conocer lo que padecía, los doctore habrían recomendado que continúe bajo observación y tratamiento, por ello deberá de realizarse chequeos semanales para descartar cualquier complicación.

La integrante de 'Esto es Guerra' reveló que el médico le dio de alta bajo su responsabilidad poco antes de la Navidad, con intención de que pueda pasar momentos en familia durante la difícil situación que enfrenta.

"El doctor me dijo: 'te voy a dejar salir de la clínica, pero bajo tu responsabilidad'. Yo debería estar en cama, pero no puedo estar en cama mucho tiempo. Me gusta estar en actividad", manifestó Angie Arizaga en una reciente entrevista para América Espectáculos.