'Bird Box': Escritor pide no hacer caso a las críticas

Seguramente uno de los estrenos más comentados del año que se fue, ha sido 'Bird Box', el largometraje de Netflix protagonizado por Sandra Bullock . La película cuenta cómo una madre hace lo imposible por sobrevivir en medio de una nueva realidad dominada por el caos. Como suele suceder, las redes sociales se convirtieron en el ring desde el cual se alzaron voces a favor y en contra. Con genuino entusiasmo o marcada virulencia, la opiniones chocaron y el debate alrededor de este film de terror se apoderó de la web. Y en medio de millones de voces anónimas, Stephen King ha emitido su veredicto.

King, responsable de obras como 'El resplandor' o 'IT', se mostró muy a favor del film y llamó a no prestarle atención a críticas prejuiciosas. En su cuenta de Twitter el escritor ha manifestado: "Estoy absolutamente fascinado por Bird Box (Netflix). No hagan caso a las críticas, que en parte son producto de esa mirada ambigua hacia la plataforma de streaming como oposición a los estrenos en salas de cine". En un segundo tweet agregó: "Uno podría decir que los críticos sufren del temido PN: Prejuicio a Netfllix", demostrando que está más interesado por el valor narrativo del film, que por el lugar en donde se proyecta.

Estrenada el 21 de diciembre, la cinta marcó la diferencia en cuanto a estrenos de dicha plataforma de streaming, ya que por primera vez, la empresa decidió romper la regla de no dar números de los contenidos que hay en su catálogo. Así, en su cuenta verificada de Twitter @NetflixFilm publicó que el thriller se convirtió en la mayor audiencia de siete días de todos los estrenos de películas originales. Allí, se señaló que, en sólo 7 días 'Bird Box' fue vista por 45 millones de suscriptores, un número que definitivamente ha sido ampliamente superado.