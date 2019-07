Constelaciones: El amor en escenarios infinitos

En un escenario minimalista y con dos actores, Constelaciones nos muestra las distintas posibilidades que existen para que una relación fracase o crezca, que vaya desde la armonía a la agonía. Ese “viaje”, como lo califica su director, Rodrigo Falla, ha tenido versiones en otros países, y en Lima el reto cae sobre Jesús Neyra y Gisela Ponce de León, quienes interpretan ese universo infinito por el que han aprendido, incluso, lenguaje de señas para uno de los escenarios.

“Será un gran ejercicio de actuación. En una sola posible escena, hay diferentes posibilidades, universos, y tienes que cambiar rápidamente de estado de ánimo y que eso sea orgánico, de verdad”, sostiene Gisela. En poco más de una hora, la obra muestra ocho situaciones. El tiempo ha sido el tema que más le interesó al director. “Todos hemos pasado por situaciones en las que hemos pensado: ¡hubiera hecho esto! ¿hubiera sido mejor? Pero nunca realmente podrás saberlo”, comenta Falla.

En la obra ella es una profesora de Física Cuántica y él un apicultor. “Necesitábamos actores buenos porque la obra se sostiene en ellos nada más”, dice el director y agrega que buscaba que le tuvieran amor al texto y química entre ellos. “La obra pesa un montón. Pero queríamos acercarla también a otro tipo de público, el que no va mucho al teatro”.

Escenarios complejos

Los actores y el director coinciden en que Constelaciones es una obra que podrá aportar al debate sobre la violencia. “Tiene momentos en el que criticará los feminicidios y lo dejará de una manera cruda. Pero no es panfletista, es una obra humana”.

Para Gisela Ponce de León, en el país aún falta más conversación. Aunque ella ha sido viral más de una vez por sus opiniones. “¡La gente está desesperada por hablar! Y está usando de excusa las redes sociales. A mí me escriben un montón de mensajes pidiéndome consejos sobre relaciones. Sé que es por la película (Soltera codiciada). Me preguntan si aprendí algo haciéndola, y de hecho sí, pero digo que estamos buscando espacios que están censurados, que algunos lo buscamos en terapia, por ejemplo, y a otros les da vergüenza incluso hablarlo con sus amigos. Creo que nos relacionamos muy mal y entendemos muy mal el amor. Esta obra es como una presentación de todos los caminos a los que te puede llevar relacionarte”.

Las relaciones, el concepto de lo que es masculino y femenino, lo socialmente impuesto, es también un tema que tocan ambos en Jauría, la obra en la que Jesús dirige a Gisela. “Hay muchísima violencia entre los hombres, en los grupos de amigos, porque tienes que ser ‘un macho que se respeta’, no sé, alguien que eructa, que mira a las mujeres cuando pasan, que silba. Hay un montón de cosas que están tergiversadas y normalizadas. A mi parecer, genera esta simbiosis insana entre los dos sexos y eso tiene que cambiar. En Constelaciones ellos tienen en común algo muy fuerte hacia el amor”, señala el actor.

La complejidad de las relaciones afectivas es algo que tratarán de comunicar y generar preguntas. “Hasta cierto punto, es normal que a cierta edad queramos repetir lo que hemos aprendido de nuestros padres”, agrega Gisela. “Pero sí creo que el tema principal de las agresiones, de ser impulsivos, es que no entendemos el amor, se nos ha enseñado a través de cuentos y fábulas, telenovelas, películas, que el amor tiene que ver con el sacrificio y la posesión. Siempre hay un: ‘hay que luchar por algo’. El final de la obra es esperanzador, no sé si es algo de lo que habla la física o la mecánica, recién estoy aprendiendo (risas). Pero lo interesante es que uno crea su propia realidad, tú decides. En realidad tú puedes elegir hacerle daño a alguien o no hacerlo”.

Dato: La obra fue escrita por el dramaturgo inglés, Nick Payne. En Lima se estrena este 17 en el Teatro de Lucía.